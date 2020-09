À son procès, le massothérapeute Patrick Chénard nie plusieurs allégations

Le massothérapeute et kinésiologue Patrick Chénard a nié de nouveau, mercredi matin, avoir eu des contacts de nature sexuelle avec une quatrième plaignante lors de séances de massage qui ont eu lieu entre 2017 et 2018. L’audience se déroule au palais de justice de Mont-Joli.

L’homme de 28 ans fait face à 11 chefs d’accusation d’agression sexuelle et un chef d’exploitation sexuelle, pour des faits allégués qui se seraient produits en novembre 2015 à Trois-Rivières et entre janvier 2016 et avril 2018 à Rimouski.

Patrick Chénard a rencontré la présumée victime en question lors de traitements en 2017, puis en 2018, dans le cadre de tests sur les effets de la musique lors d'un massage de détente.

L’accusé a affirmé que plusieurs gestes allégués décrits par la plaignante lors d'une séance en 2018 n’avaient jamais eu lieu. Il a d’ailleurs qualifié certains de ces gestes d’impossibles à faire.

C’est le cas notamment d’un mouvement décrit de sorte qu'il aurait passé sa main sous la plaignante, vers son ventre, et aurait ensuite atteint ses parties génitales, près de l’ouverture des grandes lèvres.

Devant la cour, il a reconnu qu'il avait effectivement travaillé sous elle alors qu’elle était sur le ventre, mais qu’il s’était arrêté légèrement en bas de son nombril.

Le passage est impossible vers le bas, c’est-à-dire, vers son pubis, si la personne ne se relève pas de la table , a-t-il dit. Je ne me suis pas dirigé à son pubis, et c’est impossible , a-t-il ajouté.

Patrick Chénard a aussi nié avoir massé toute la fesse de la plaignante jusqu’à la moitié de son dos. Il a dit ne jamais masser toute la fesse en même temps. Selon lui, il est impossible de traiter la fesse jusqu’au milieu du dos dans la même séquence .

L’accusé a confirmé avoir passé une partie de sa main sous les sous-vêtements de la présumée victime dans un mouvement de la cuisse vers le nombril, mais a nié avoir passé sa main sur ses parties génitales en l’exécutant.

Ma main n’est pas sur le pubis et encore moins près de l’ouverture des grandes lèvres , a-t-il soutenu.

Patrick Chénard a par ailleurs affirmé être demeuré à un pouce du drap couvrant les sous-vêtements de la plaignante pendant le massage des cuisses.

Je ne touche pas à sa lèvre, à son pubis, en aucun moment , a-t-il insisté.

L'homme de 28 ans a aussi reconnu qu’il avait partiellement inséré ses mains sous le drap attaché aux sous-vêtements de la plaignante dans un mouvement du haut du dos vers le haut des fessiers.