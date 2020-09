Les signalements à la DPJ en hausse depuis la rentrée scolaire en Abitibi-Témiscamingue

Lors des premières semaines de la pandémie, s’étalant de mars jusqu’à la fin avril, une baisse de 15% des signalements a pu être observée en Abitibi-Témiscamingue. Cette diminution s'est poursuivie jusqu'en été, atteignant près de 30% en juillet.

Le directeur de la protection de la jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue, Donald Vallières, souligne l'importance des milieux scolaires et de garde pour la protection des enfants.

Les milieux scolaires et les milieux de garde, c’est évident que ce sont des milieux qui servent à protéger les enfants, parce qu’à tous les jours, 5 jours sur 7 en fait, on voit les enfants, on peut leur donner un coup de main et on voit dans quel état ils sont. Donc ça nous confirme l’importance des milieux scolaires pour protéger les enfants qui vivent dans des milieux difficiles , soutient-il.

Dans la région, 3600 signalements ont été traités cette année, en hausse de 3,3 % par rapport à l'an dernier.

Au Québec, cette hausse atteint 12 %, ce qui fait dire à M. Vallières que la situation dans la région est sur la bonne voie.

Compte tenu qu’en région, on a déjà un taux de signalement très élevé par 1000 habitants, je pense que c’est normal qu’on stabilise, parce qu’on est déjà plus élevé que le reste de la province, et que le reste de la province augmente. Donc l’écart, en Abitibi-Témiscamingue, au niveau des signalements et des enfants suivis diminue, donc je pense que c’est positif , rapporte M. Vallières.

