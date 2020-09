Un enfant de plus par jour a été signalé à la DPJ en Outaouais cette année

L’année 2019-2020 a été marquée par une hausse des signalements de 5,3% en Outaouais. C’est ce que révèle le bilan annuel de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) du Québec présenté mercredi.

Dans la région, la DPJDirection de la protection de la jeunesse a traité 6896 signalements et 2 639 d’entre eux ont été retenus.

Plus de 62,4% des enfants pris en charge par la DPJDirection de la protection de la jeunesse de l’Outaouais sont demeurés dans leur milieu familial ou ont été transférés chez un proche de la famille ou une personne significative.

Impacts de la pandémie

Si on remarque une hausse du nombre de signalements, celle-ci s'est toutefois déroulée avant la pandémie.

Selon le bilan annuel, la pandémie qui a débuté à la fin mars a provoqué une baisse des signalements.

Lors des mois d’avril, mai et juin 2019, 30 957 signalements ont été faits au Québec. Durant la même période cette année, on en compte 24 625.

En Outaouais, quand on compare avril, mai, juin, nous avons une baisse de 27,5% des signalements. Colette Nadeau, directrice de la Protection de la jeunesse du CISSS de l’Outaouais

C’est inquiétant. La protection des enfants est une responsabilité qui incombe à tout le monde, encore plus en contexte de pandémie.

Pendant la pandémie, la DPJDirection de la protection de la jeunesse de l'Outaouais remarque que les signalements liés au mauvais traitement psychologique étaient plus nombreux comme par exemple des situations de conflits de séparation ou de violence conjugale. Les situations de négligence étaient quant à elles moins fréquentes.

La fermeture des écoles pourrait avoir augmenté les troubles de comportement des enfants. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

La fermeture des écoles

Les troubles de comportement des enfants ont aussi fait l’objet de plusieurs signalements pendant les premiers mois de la pandémie, plus qu’à l'habitude, remarque Colette Nadeau et la fermeture des écoles serait en partie responsable.

Les écoles ont fermé. Depuis mars, les adolescents n’ont pas pu retourner à l’école au mois de mai. Il y a donc un important écart qui s’est créé [par rapport à l’année passée] en ce qui concerne les troubles de comportements , explique Colette Nadeau.

Assurer la protection d’enfants en situation précaire en temps de pandémie alors que les écoles et les garderies étaient fermées a été un réel défi , concède Colette Nadeau, directrice de la Protection de la jeunesse du CISSS Centre des services sociaux et de santé de l’Outaouais.

Les troubles de comportement des enfants ont aussi fait l’objet de plusieurs signalements pendant les premiers mois de la pandémie. Photo : Facebook/École secondaire du Versant

La grand-mère, la tante, ceux qui côtoient les enfants dans leur quotidien doivent dans ces moments-là, être encore plus vigilants pour s’assurer d’une bonne réponse aux besoins des enfants. On l’a vu, quand le milieu scolaire n’est pas là, il y a une forte baisse des signalements.

Si la vigilance du cercle social ou de la bulle familiale a été sollicitée, la DPJ Direction de la protection de la jeunesse de l’Outaouais mise également sur un renforcement du travail d’équipe avec les centres de services scolaires de la région.

On fait des liens très serrés pour s’assurer que les enfants qui ne sont pas retournés à l’école en mai et pour lesquels il y avait des inquiétudes qu’ils [centre de services scolaires] nous en fassent part et qu’on puisse aller sur le terrain vérifier comment allaient ces enfants et familles-là. Il y a des choses qui ont été mises en place , indique la directrice.

Tendance à la hausse

Dans son précédent bilan, la DPJ en Outaouais faisait état d’une augmentation de 7%. Celle de cette année s’inscrit donc dans une tendance à la hausse remarquée depuis plusieurs années dans la région.

Le phénomène est aussi observé dans l’ensemble du Québec.

Avec les 118 319 signalements en 2019-2020 , on note une augmentation de 12% par rapport à l’an dernier dans la province.

Plusieurs facteurs sont en cause. L’histoire du meurtre de la petite fille de Granby aurait sensibilisé la population québécoise à être plus prompte à signaler des situations qui attirent son attention.

La création d’une Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse qui s’en est suivie aurait aussi sensibilisé les Québécois, d’après la direction provinciale.