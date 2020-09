La région est dans la zone orange de l’évaluation des indicateurs de base pour la surveillance de la COVID-19 en Ontario. Pour être placé en zone rouge , il doit y avoir une tendance à la hausse dans une région avec plus de 10 cas par jour et un taux d'occupation dans les hôpitaux de plus de 85 %.

Le système ontarien est bien différent de celui du Québec, où l’Outaouais a été d’être placé en mode préalerte, ou orange , dans sa lutte à la COVID-19, mardi.

Rappel des consignes sanitaires au centre-ville d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / David Richard

Malgré ce cri d’alerte de la SPOSanté publique Ottawa , la ville d’Ottawa reste en zone orange , une situation qui se poursuit depuis l’été. Cet indicateur n’est pas lié à des actions de la part des autorités, contrairement au Québec.

La médecin-chef de SPOSanté publique Ottawa , la Dre Vera Etches a donné une mise à jour aux conseillers municipaux mercredi et a aussi pris le temps de répondre à leurs inquiétudes.

Pourquoi je ne nous ai pas encore déplacés vers le rouge, c'est parce que notre taux d’hospitalisation est resté stable, c'est une bonne nouvelle. Dre Vera Etches, médecin-chef de SPO Santé publique Ottawa

Les personnes dont le test est positif sont plus jeunes et nous ne voyons donc pas les complications les plus graves qui mènent à l'hospitalisation , soutient la Dre Etches.

La médecin-chef de Santé publique Ottawa, la Dre Vera Etches lors du conseil municipal du 23 septembre. Photo : Conseil Municipal d'Ottawa

Le problème est que lorsqu'il y a beaucoup de cas dans la communauté, cela peut atteindre des populations les plus vulnérables et il faut aussi dire que cela nous affecte, sans maladie grave, cela nous affecte avec les écoles où nous avons de la difficulté à gérer l'introduction de la COVID-19 , explique la Dre Etches.

Diminution des cas actifs

Dans son rapport quotidien de mercredi, SPOSanté publique Ottawa répertorie 65 nouveaux cas confirmés et 106 cas résolus, réduisant de 42 le nombre de cas actifs connus dans la ville.

La majorité de ces nouveaux cas, soit 48, sont des personnes de moins de 40 ans.

SPOSanté publique Ottawa signale maintenant un décès de plus au foyer de soins de longue durée West End Villa pour un total de 11, ce qui correspond au nombre signalé par le foyer plus tôt cette semaine.

À ce jour, 3 837 personnes ont été déclarées positives à la COVID-19 à Ottawa, dont 545 cas actifs, 3 012 cas résolus et 280 décès.

Ottawa demeure une des 3 régions les plus durement touchées par le coronavirus avec 65 nouveaux cas positifs mercredi selon la ministre de la Santé Christine Elliott. Toronto rapporte 102 nouveaux cas et la région de Peel, 79.

Avec les informations Jérôme Bergeron