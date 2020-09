Record de 95 cas à Québec et nouveau foyer d'éclosion au CHSLD Saint-Augustin

L'ancien record était de 92, partagé trois jours de suite depuis le début de la semaine. C'est donc la quatrième journée consécutive où la barre des 90 cas est franchie dans la Capitale-Nationale.

Selon nos informations, il y aurait un nouveau foyer d'éclosion au CHSLD Saint-Augustin, à Beauport. Au moins trois personnes liées à cette résidence pour personnes âgées auraient contracté la COVID-19.

33 cas en Chaudière-Appalaches

Le virus continue également de se propager en Chaudière-Appalaches qui enregistre 33 cas supplémentaires au cours des 24 dernières heures.

Mercredi, la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches regroupent donc ensemble plus du quart des nouveaux dans la province. Le bilan provincial a fait état de 471 nouveaux cas et 4 décès.

Plus de 500 infections au virus ont été confirmées au cours de la dernière semaine, ce qui inquiète le ministre de la Santé, Christian Dubé. Québec n’a pas connu ça dans la première vague , a déploré mardi M. Dubé.

Avec les informations de Camille Simard et Guylaine Bussière