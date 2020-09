Les déchets de la Haute-Côte-Nord seront à nouveau enfouis dans la Manicouagan

Depuis la fin de l'année 2018, les matières résiduelles collectées de Tadoussac à Colombier sont envoyées à Neuville, dans la région de la Capitale-Nationale.

La MRCMunicipalité régionale de comté de la Haute-Côte-Nord avait pris cette décision pour faire des économies, mais aussi parce que les camions de 53 pieds utilisés sur son territoire étaient trop longs pour la balance de la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan (RGMRM).

Au cours des dernières semaines, les deux MRCmunicipalités régionales de comté ont finalement signé une entente de cinq ans qui prévoit notamment l'installation d'une nouvelle balance au lieu d'enfouissement technique de Ragueneau.

C'est un investissement d'environ 400 000 $ que devrait faire la RGMRMRégie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan . L'appel d'offres a déjà été lancé en vue des travaux qui doivent être réalisés avant la fin de l'année.

On a pris la décision de rallonger cette balance-là. Donc, au lieu d'être une balance de 63 pieds, on travaille là-dessus présentement, et on va avoir une balance de 80 pieds, ce qui va permettre de recevoir ce type de camions là. Ça permet aussi le retour de la MRCMunicipalité régionale de comté de la Haute-Côte-Nord à nos installations , explique la directrice générale de la RGMRMRégie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan , Isabelle Giasson.

En transportant les déchets sur une moins longue distance, la Haute-Côte-Nord devrait réduire ses coûts de traitement des matières résiduelles, selon la préfète de la MRCMunicipalité régionale de comté et mairesse de Forestville, Micheline Anctil. Dès le début du contrat, on a un gain de 500 dollars du voyage , précise-t-elle.

L'objectif est aussi de réduire graduellement l'impact environnemental de la gestion des matières résiduelles de la Haute-Côte-Nord.

[Faire] 130 ou 140 voyages sur la route en direction de Québec, c'est certain qu'au niveau des gaz à effet de serre, ce n'est pas la meilleure façon [de les diminuer]. Réduire les déplacements, c'est ça qui nous est demandé. Micheline Anctil, préfète de la MRC de la Haute-Côte-Nord

Selon les données des dernières années, la MRCMunicipalité régionale de comté de la Haute-Côte-Nord doit faire enfouir environ 3800 tonnes de déchets annuellement. Le tarif au lieu d'enfouissement technique de Ragueneau sera de 91,40 $ la tonne.

Micheline Anctil espère que la quantité de déchets enfouis diminuera dans le futur grâce à une meilleure gestion des matières résiduelles par les citoyens et les entreprises.