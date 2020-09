Importante opération antidrogue en Estrie

Des perquisitions sont en cours dans des résidences d’individus suspectés d'être impliqués dans la production de méthamphétamine, au profit des motards criminels.

Une propriété du Canton de Stanstead a notamment reçu la visite des policiers.

Les policiers ont saisi jusqu'à présent 250 000 comprimés, plus de 27 000 dollars et divers équipements et substances servant à la production de drogue.

L'opération est réalisée en collaboration avec la Régie de police de Memphrémagog et le Service de police de Granby.