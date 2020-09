Bond de 16 cas de COVID-19 en Gaspésie

Neuf de ces nouveaux cas sont situés dans la MRCMunicipalité régionale de comté d'Avignon, selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie.

Le nombre cas résultant d'une éclosion au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Maria s'établit maintenant à neuf, soit deux de plus que mardi. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux refuse toujours de dévoiler combien de membres du personnel de l'établissement ont été déclarés positifs, précisant seulement qu'ils sont moins de cinq.

De nouveaux cas du virus sont également rapportés dans les MRCMunicipalité régionale de comté de Rocher-Percé, Bonaventure et Côte-de-Gaspé.

Nombre de cas par MRC Municipalité régionale de comté Avignon : 116 (+9)

Bonaventure : 60 (+2)

Rocher-Percé : 40 (+4)

Côte-de-Gaspé : 26 (+1)

Haute-Gaspésie : 10

Îles-de-la-Madeleine : 11

La Gaspésie compte donc actuellement 38 cas actifs de COVID-19, dont 25 dans la MRCMunicipalité régionale de comté d'Avignon, qui est passée mardi au niveau d'alerte jaune.

263 personnes ont été infectées dans la région depuis le début de la pandémie, dont 216 sont considérées guéries. Neuf personnes ont cependant succombé au virus.

Dans l'ensemble du Québec, la santé publique fait état de 471 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 69 088.