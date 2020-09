Joey Robin Haché et Menoncle Jason en tête des nominations aux prix Musique NB

Musique NB a dévoilé la liste des finalistes pour la remise des Prix MNB, qui souligne l’excellence musicale au Nouveau-Brunswick. Les Acadiens Joey Robin Haché et Menoncle Jason mènent la course en récoltant cinq nominations chacun, y compris le prix du choix du public.

Les deux artistes sont finalistes dans les catégories de l'enregistrement francophone de l’année, de l'enregistrement solo de l’année, et de la chanson SOCAN de l’année. Joey Robin Haché y est nommé pour Game Over, et Menoncle Jason pour Florida.

Joey Robin Haché a aussi retenu l’attention dans la catégorie identité visuelle de l’année, grâce à l’image de marque frappante de son dernier album, Trente.

De son côté, Menoncle Jason est en lice pour l’artiste de scène de l’année.

Les Hay Babies. Photo : Étienne Barry

Les Hay Babies, Les Hôtesses d'Hilaire et le groupe Spoutenique sont tous finalistes pour l’enregistrement de groupe de l’année et pour l’enregistrement de l’année.

Les Hay Babies sont aussi en nomination pour la chanson Same Old, Same Old.

Les Hôtesses d’Hilaire se retrouvent en nomination dans la même catégorie que l’auteur-compositeur-interprète Simon Daniel pour le meilleur vidéo de l’année.

L'auteure-compositrice-interprète Christine Melanson en mars 2020. Photo : Radio-Canada / Isabelle Robichaud

L’auteure-compositrice-interprète Christine Melanson récolte plusieurs nominations pour son album solo et sa chanson Cent millions d’année, ainsi qu’avec le trio de violonistes Les Fireflies, qui est en nomination dans deux catégories.

Le duo Beauséjour, formé de Danny Boudreau et de la chanteuse de l’Ouest Jocelyne Baribeau, reçoit deux nominations, pour son album et pour la pièce Lucille Starr.

Matt Boudreau, qui vient tout juste de lancer son nouvel album, Armageddon, est en nomination pour la révélation de l’année.

Le percussionniste Martin Daigle est finaliste dans la catégorie innovateur de l’année.

Matt Boudreau se sert de ses redevances pour développer un studio d'enregistrement indépendant. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau

Les prix MNB soulignent également le travail des professionnels de l’industrie. Les agentes d’artistes Carole Chouinard et Carol Doucet ont reçu quelques nominations pour leur travail en arrière-scène.

Du côté anglophone, les artistes Jamie Comeau & The Crooked Teeth, Jessica Rhaye & The Ramshackle Parade, Kill Chicago, et Little You Little Me, sont en lice dans plusieurs catégories.

Au cours des dernières années, l’équipe de Musique NB a travaillé très fort pour s’assurer que les nominations reflètent la diversité musicale du Nouveau-Brunswick, en augmentant entre autres le nombre de finalistes dans les catégories de l'enregistrement de l'année et Recording of the year.

La remise de Prix MNB et le Festival 506 auront lieu du 22 au 25 octobre 2020, de façon virtuelle. Plusieurs artistes francophones font partie de la programmation, comme Chloé Breault, Matt Boudreau, Émily Landry, Phil Athanase, Christine Melanson, et le groupe Baie.