Les Beatles, détrônés dans la nouvelle liste des 500 meilleurs albums de Rolling Stone

Dans cette nouvelle liste  (Nouvelle fenêtre) , moins dominée par le rock, Marvin Gaye et son classique What’s Going On viennent ravir la première place au mythique Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, des Beatles.

L’album de 1971 de Marvin Gaye – la pièce-titre notamment – a été inspiré en partie par les soulèvements de la population afro-américaine contre la brutalité policière dans les années 1960. Cela explique peut-être pourquoi il a tant résonné en 2020 dans l’esprit des personnes interrogées pour établir le classement de Rolling Stone.

Le classique psychédélique du célèbre quatuor britannique se retrouve plutôt à la 24e place, mais Abbey Road, également des Beatles, le dépasse au 5e rang du palmarès.

Pour établir le classement, le magazine musical américain a fait appel à plus de 300 artistes, journalistes et figures de l’industrie musicale, qui ont dressé leur propre liste de leurs 50 albums favoris. Parmi les artistes, Beyoncé, Lars Ulrich de Metallica, Taylor Swift, des membres de U2, Rufus Wainwright, et Raekwon du Wu-Tang Clan, par exemple, ont voté.

Les œuvres citées – plus de 3000 albums ont obtenu au moins une mention – se sont fait attribuer des points selon leur position dans le classement de chaque spécialiste, pour finalement aboutir à une liste pondérée.

En tout, 154 nouveaux albums font leur apparition au palmarès, qui comptent 86 albums sortis dans les 20 dernières années. On trouve trois fois plus d’albums de hip-hop que dans la liste précédente, et plus d’albums issus de la musique soul – dont Marvin Gaye est un illustre représentant – et de ses corollaires (pensons à Prince, qui a deux albums dans les 50 premières positions), selon un article du Rolling Stone qui explique la démarche du magazine.

Je crois que c’est une image fidèle de l’état actuel des goûts [musicaux] , affirme Jon Dolan, chef de pupitre de la section des critiques au Rolling Stone.

Ce n’est pas une perspective de puristes du rock. C’est plutôt différentes histoires [de la musique] qui forment une coalition de goûts [musicaux].

Les 10 premières positions du palmarès de Rolling Stone 10. The Miseducation of Lauryn Hill, Lauryn Hill

9. Blood on the Tracks, Bob Dylan

8. Purple Rain, Prince and the Revolution

7. Rumours, Fleetwood Mac

6. Nevermind, Nirvana

5. Abbey Road, The Beatles

4. Songs in the Key of Life, Stevie Wonder

3. Blue, Joni Mitchell

2. Pet Sounds, The Beach Boys

1. What's Going On, Marvin Gaye