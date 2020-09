Tommy DeVito, du groupe The Four Seasons, est mort de la COVID

Tommy DeVito a fondé le groupe The Four Seasons en 1960 avec Frankie Valli, Bob Gaudio et Nick Massi. Ce groupe est derrière de gros succès comme les chansons Can't Take My Eyes Off You et Oh, What a Night. Cette dernière a été reprise par le Français Claude François sous le titre Cette année-là.

Le chanteur du groupe Frankie Vallie a également annoncé sur Facebook la mort de Tommy DeVito. Nous envoyons beaucoup d’amour à sa famille en ces temps difficiles.

Dans un autre message sur Facebook, l’acteur Alfred Nittoli écrit que Tommy DeVito était mort lundi soir à Las Vegas à l’âge de 92 ans.

L’histoire du groupe est au cœur de la comédie musicale Jersey Boys créée en 2005, qui est aussi devenu un film par la suite. Ce spectacle a remporté un prix Tony pour la meilleure comédie musicale ainsi qu’un Grammy.