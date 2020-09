Hausse de 28% des signalements à la DPJ Estrie

Il s’agit d’une augmentation de 28%.

On sait que l’année dernière, c’était l’année suivant le décès de la petite fille de Granby, donc on sait qu’il y a eu une augmentation de signalements qui peuvent être attribués à cet événement , a expliqué Johanne Fleurant, directrice de la DPJ Estrie.

L'origine de la provenance des signalements est, dans l’ordre, des organismes qui travaillent auprès des familles, des milieux scolaires, puis des milieux familiaux.

Mme Fleurant précise toutefois que le nombre de signalements retenus a diminué légèrement.

On voit que la population était plus inquiète. Johanne Fleurant, directrice de la DPJ Estrie

La négligence demeure le motif le plus important donné lors d’un signalement.

Pour l’an dernier, 49% des signalements étaient pour négligence ou risque de négligence.

Ce que l’on voit apparaître de plus en plus, c’est le mauvais traitement psychologique, en lien avec tous les conflits de séparation qui ont tendance à augmenter et à se complexifier, suivi de près par l’abus physique et l’abus sexuel , ajoute Johanne Fleurant.

En Estrie, 48% des enfants, dont le signalement a été retenu par la DPJ, ont pu rester dans leur milieu familial.

Situation au Québec

Les Directeurs de la Protection de la Jeunesse du Québec ont reçu quotidiennement 324 signalements dans la dernière année.

C'est 35 de plus par jour que l'année précédente, soit une hausse de 12%.

Un peu plus du tiers de ces signalements ont été retenus.

Les DPJ estiment que l'année 2019-2020 a apporté son lot de défis.

En raison de la pandémie, notamment, ils ont dû adapter leur offre de services et leurs pratiques pour continuer de répondre aux besoins des enfants et leur famille.