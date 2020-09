Hausse de 12 % des signalements à la DPJ cette année

En livrant le 17e bilan qui a pour thème cette année Plus forts ensemble! , Linda See, directrice de la DPJ du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, précise que 118 316 signalements ont été traités durant l’année 2019-2020, une année marquée par la pandémie de la COVID-19.

Il s’agit d’une hausse de 12 % par rapport à l’année dernière. En moyenne, 324 situations d’enfants sont signalées chaque jour au Québec, ce qui représente 35 situations de plus par jour que l’année dernière. Linda See, directrice de la DPJ du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

Mme See souligne également que 64,7 % des enfants dont la situation est prise en charge par les DPJ sont demeurés dans leur milieu familial ou chez les proches .

Ils sont 9041 adolescents à avoir reçu des services dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), ce qui représente une diminution de 8,5 % par rapport à l’an dernier, ajoute la directrice de la protection de la jeunesse.

Et dans un contexte de pandémie, Mme See constate une diminution significative de 20,5 % du nombre de signalements pour les mois d’avril, de mai et de juin comparativement à la même période l’année dernière.

Unir les forces

Dans le domaine de la protection de la jeunesse, il est rare qu’une action isolée puisse venir à bout de la maltraitance au sein d’une famille en détresse. La complexité et la diversité des problèmes sont telles qu’il est impératif d’unir les forces de la famille à celle du milieu pour y faire face , rappelle Mme See. Elle insiste sur un travail de complémentarité et d’entraide pour relever ce défi.

Les signalements ont diminué durant le premier trimestre en pleine pandémie, alors que les enfants n’allaient ni à l’école ni à la garderie durant cette période, où l’on craignait l’augmentation des cas de violence conjugale et leur répercussion sur les enfants.

Assunta Gallo, directrice de la DPJ du CIUSSS-Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La DPJ n’est pas restée les bras croisés, plusieurs initiatives ont été entreprises pour les protéger, laisse entendre Assunta Gallo, directrice de la DPJ du CIUSSS-Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Nous avons pris contact avec tous les milieux scolaires pour identifier des personnes pivots dans chacune des écoles, explique Mme Gallo, on a vu différents organismes communautaires qui ont serré les coudes avec nous pour être présents dans le milieu familial quotidiennement, et ce malgré le fait qu’on gérait une pandémie à l’issue incertaine, ajoute Mme Gallo.