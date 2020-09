Aide financière pour passer du mazout à l’électricité à Gatineau

La Ville de Gatineau a adopté un nouveau règlement pour la mise en place du Programme de remplacement de systèmes de chauffage au mazout.

Le règlement va entrer en vigueur le 26 septembre et les demandes de subvention pourront être soumises dès le 28 septembre.

La Ville précise qu’un budget de 75 000 $ a été alloué pour la première année du programme. À compter de 2021, le budget sera de 25 000 $, ce qui devrait permettre d'accorder environ sept subventions par année, peut-on lire dans le communiqué de la Ville.

La ville de Gatineau va aider les propriétaires pour le changement des systèmes de chauffage au mazout. Photo : Radio-Canada

Ce programme survient alors que la Ville a relancé son programme de soutien aux écogestes.

Ce programme est un pas de plus afin de diminuer l'émission de gaz à effet de serre et favoriser l'utilisation d'énergies renouvelables, soutient la conseillère et présidente de la Commission sur le développement du territoire, l'habitation et l'environnement , Maude Marquis-Bissonnette dans un communiqué.

Le coût moyen de remplacement d'une fournaise est de 5 000 $. Un maximum de 75 % du coût des travaux sera remboursé jusqu'à concurrence de 3 500 $ précise la Ville.