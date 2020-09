Nombre d’enfants avec un diabète de type 2 au Manitoba : plus de 50 % en 10 ans

L'étude  (Nouvelle fenêtre) , menée par des chercheurs du Secrétariat de la santé et des affaires sociales des Premières Nations du Manitoba et du Manitoba Centre for Health Policy, révèle aussi que les enfants autochtones ont 25 fois plus de chances d’être atteint de ce type de diabète que les enfants non autochtones.

Elle a été réalisée à l'aide de multiples ensembles d'informations issus du répertoire de données de recherche sur la population du Manitoba.

Le rapport indique que l’incidence annuelle, c’est-à-dire le taux de nouveaux diagnostics du diabète de type 2 parmi tous les enfants manitobains, est passée de 22,8 cas pour 100 000 enfants à 35,7 cas au cours de la dernière décennie.

Dans le détail, parmi les enfants autochtones, ce taux d’incidence est passé de 110,48 pour 100 000 enfants en 2009-2010 à 154,59 en 2017-2018, soit une augmentation de 40 %, écrivent les chercheurs.

Pour tous les autres enfants non autochtones, le taux est passé d’environ 5 pour 100 000 à 6,13, soit une augmentation d’environ 23 %.

Le diabète progresse plus vite chez les jeunes

Le rapport montre que les taux de diabète de type 2 chez les enfants et les jeunes de moins de 30 ans augmentent plus rapidement que dans tout autre groupe d'âge, et que ces jeunes ont une foule d'autres complications de santé, explique la Dre Elizabeth Sellers, l'une des auteurs du rapport.

Si les gens reçoivent un diagnostic de diabète de type 2 de plus en plus jeune, cela crée toute une génération de personnes qui grandissent malades, ajoute-t-elle.

Qui s'occupe maintenant des enfants? Qui s'occupe des aînés? Cette partie importante de la population va elle-même être malade , estime-t-elle.

Cela a un impact sur la manière dont fonctionne une société et une structure. Je pense que celui-ci va être énorme si nous n'utilisons pas ces données comme une impulsion pour le changement.

Les chercheurs ont également constaté que, bien que les Manitobains des Premières Nations consultent leur médecin de famille autant que les Manitobains non autochtones, ils ont moins accès à des spécialistes, ce qui entraîne de fortes complications.

Par exemple, dans toutes les régions, les Manitobains des Premières Nations atteints de diabète de type 2 présentaient des taux constamment plus élevés d'amputations des membres inférieurs que tous les autres Manitobains atteints du même diabète, selon le rapport.

On croit généralement que les membres des Premières Nations ont plus de complications parce qu'ils n'ont pas accès aux soins de santé , a déclaré la Dre Chelsea Ruth, l'une des codirectrices du rapport, dans un communiqué de presse.

Mais ce rapport montre en fait qu'ils reçoivent des soins de santé dans les mêmes proportions, mais que les soins reçus ne sont pas adéquats pour répondre à leurs besoins.

Racisme systémique et pauvreté en partie en cause

Les auteurs de l'étude expliquent que le racisme systémique et les lois coloniales sont en partie responsables d'un nombre disproportionné d'enfants des Premières Nations atteints de diabète de type 2.

Ces taux élevés de diabète sont le résultat direct des mauvaises conditions de vie que connaissent de nombreux membres des Premières Nations, affirme Lorraine McLeod, du Diabetes Integration Project qui émane du Secrétariat à la santé et aux affaires sociales des Premières Nations du Manitoba.

Elle cite en exemple le fait que de nombreux enfants des Premières Nations n'ont pas accès aux mêmes possibilités de loisirs que les autres enfants et qui pourraient améliorer leur état de santé.

Si vous regardez une autre population et la placez dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles les Premières Nations ont vécu et auxquelles elles font face aujourd'hui, vous verrez que ce sont des conditions qui toucheraient n'importe quelle population de la même manière , assure-t-elle.

L'étude révèle également qu'au fur et à mesure que de plus en plus de jeunes reçoivent un diagnostic de diabète de type 2, davantage de femmes sont enceintes avec la maladie.

Entre 2011 et 2017, 2283 nourrissons sont nés de femmes atteintes de diabète de type 2 au Manitoba, dont environ la moitié sont nés de femmes autochtones, selon l'étude.

Le rapport recommande que le dépistage du diabète de type 2 se fasse à un plus jeune âge. Il recommande également que les jeunes adultes atteints de la maladie bénéficient d'un meilleur soutien et aient accès aux services de santé.

En outre, le rapport recommande l'expansion des soins néonataux et prénataux dans les hôpitaux proches des communautés rurales où vivent de nombreuses femmes atteintes de diabète de type 2, afin de permettre les hospitalisations prénatales et les soins des prématurés tardifs.

Selon des informations de Sarah Petz