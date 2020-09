La Coop Purdel achète les magasins BMR de Rimouski et Matane

La Coop Purdel gère déjà les activités de ces deux quincailleries. Les 300 emplois qui y sont rattachés seront maintenus.

Selon le directeur général de la Coop Purdel, l'acquisition de ces magasins s'inscrit dans une volonté de consolider l’expertise en rénovation sur le territoire bas-laurentien et gaspésien, et de contribuer à l’essor de l’économie régionale.

Je développe ma région, j’investis dans ma région. On va investir dans ces magasins et on va les développer. Lorsque ces établissements génèrent des profits, on les réinvestit en région pour les membres et pour la collectivité. Je pense que ça va être bénéfique à court et moyen terme pour tout le monde , affirme Gilles Blaquière.

M. Blaquière ajoute que cette acquisition sera bénéfique pour les 7000 membres de la coopérative, qui existe depuis 1928.

Le montant de la transaction n’a pas été divulgué lors de la conférence de presse virtuelle.

Lorsqu'il aura changé de mains, le magasin BMR de Rimouski portera la bannière BMR Pro BGB. Son inauguration aura lieu en mars 2021.

La coopérative prévoit que son chiffre d’affaires passera de 140 à 150 millions de dollars dans les prochaines années grâce à ces acquisitions.