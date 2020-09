Marsoui pourra réparer son quai endommagé par Arthur en 2014

L'un des résidents de Marsoui, Jean-Paul Sohier, se rend au quai tous les jours, malgré ses 75 ans et son récent AVCaccident vasculaire cérébral .

J'espère que je vais voir ça de mon vivant, blague l'homme en faisant allusion aux travaux dont on parle ici depuis les lendemains de la tempête Arthur en 2014, qui avait ravagé toute la partie centrale du village.

Le maire se désole que les touristes boudent son village depuis quelques années, mais ne les blâme pas.

On est gênés nous autres mêmes de venir ici l'été , dit pour sa part le maire, Ghislain Deschênes.

Ce long délai avant d'avoir obtenu le feu vert du ministère de l'Environnement pour réaliser des travaux s'explique par des raisons administratives, mentionne le maire.

Le dossier avait d'abord été soumis à la Sécurité civile avant d'être transféré ailleurs. On est passés d'un ministère à l'autre alors [il y a eu] des délais et des prolongations tout le temps .

Reste cependant la question financière à régler. La Municipalité s'attend à ce qu'au moins 90 % de la facture soit payée par Québec et Ottawa, mais étant donné les finances de Marsoui, il demande au gouvernement provincial d'étirer un peu.

Un petit 3 % de plus ça ferait bien notre affaire , confie Ghislain Deschênes.

On est des Gaspésiens, on va au quai, c'est là que tout le monde se ramasse et qu'on sait des nouvelles du monde, fait que nous autres on a besoin absolument du quai

Ghislain Deschênes, maire de Marsoui