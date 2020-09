Un couple à Terre-Neuve remporte un gros lot de 18,2 M$

Il s’agissait du tirage du 12 septembre. Le couple ne s’était pas empressé de vérifier son billet.

J’ai dit à ma mère l’autre jour : Plus vite je le vérifierai, plus vite je saurai que je ne suis pas la gagnante, alors je vais le garder un peu plus longtemps. Je m’accrochais à ce rêve que ça pourrait être nous. Je ne m’attendais certainement pas à ce que ce soit le cas , explique Nicole Parsons, citée dans un communiqué de Loto Atlantique.

Son rêve s’est réalisé lorsqu’elle a vérifié son billet chez un détaillant.

J’étais en route pour le gymnase quand je me suis dit que je devrais finir par vérifier. C’était étonnant, accablant. Je n’arrivais pas à le croire quand j’ai découvert que je tenais le billet gagnant d’un gros lot , dit-elle.

Plus besoin de travailler

Mme Parsons exerce un emploi de gestionnaire des ressources humaines et M. Morency travaille dans le domaine du transport maritime, précise Loto Atlantique. Ils comptent tous deux prendre leur retraite le plus tôt possible.

Nous n’avons plus besoin de ce travail, donc professionnellement, nous pouvons nous retirer et nous assurer de donner un emploi à deux autres personnes qui en ont besoin , explique François-Xavier Morency.

Ils veulent s’occuper de leur famille et passer plus de temps avec leurs parents. Ils parlent aussi de voyager, de procurer des occasions spéciales à leurs neveux et nièces et d’acheter un logement à Québec pour visiter plus souvent et plus facilement la mère de M. Morency.

Nicole Parsons ajoute qu’elle pourra consacrer plus de temps à un organisme local sans but lucratif.

J’essaie de faire un effort conscient pour donner mon temps à une bonne cause et aider d’autres personnes. Je ne sais pas ce que ce sera de ne plus travailler, mais je suis certainement impatiente d’avoir plus de temps pour donner et aider encore plus. Nous devrions toujours redonner à la société d’une manière ou d’une autre, alors j’ai vraiment hâte de le faire , a-t-elle souligné.

Ils sont les deuxièmes gagnants du gros lot de la 6/49 en Atlantique en un mois. Raymond Lillington, de Dingwall en Nouvelle-Écosse, a remporté 17,4 millions de dollars lors du tirage du 15 août.