4 façons de freiner la propagation de la COVID-19 en Ontario

Le week-end dernier, le premier ministre Doug Ford a restreint la taille des rassemblements à l'intérieur (10 personnes) et à l'extérieur (25 personnes).

Mais selon plusieurs experts, la province doit faire beaucoup plus pour contenir la deuxième vague anticipée, alors que 300 nouveaux cas ou plus sont recensés chaque jour depuis une semaine.

La hausse des cas est exponentielle présentement , souligne l'épidémiologiste David Fisman, professeur à l'Université de Toronto.

Selon lui, si rien n'est fait, l'Ontario pourrait avoir 1000 infections par jour d'ici 4 semaines.

Il faut être proactif, sinon il faudra reconfiner toute l'économie en octobre ou en novembre, parce qu'on aura une catastrophe sur les bras. David Fisman, épidémiologiste

L'épidémiologiste et professeur à l'Université de Toronto, David Fisman Photo : CBC

Fermer partiellement les bars et les restaurants

Le service à l'intérieur des bars et des restaurants est un facteur « très important » dans la transmission du coronavirus, selon le professeur Fisman.

Le Dr Irfan Dhalla de l'organisation Unity Health, qui gère les hôpitaux St. Michael's et St. Joseph's notamment, est d'accord.

Compte tenu de la vitesse à laquelle les infections augmentent actuellement, ça a du sens de suspendre le service à l'intérieur des bars et des restaurants, et peut-être de fermer les salles d'entraînement aussi. Dr Irfan Dhalla, Unity Health

Le Dr Irfan Dhalla, vice-président pour Unity Health, qui gère les hôpitaux St. Michael's et St. Joseph's, notamment. Photo : CBC/Craig Chivers

L'épidémiologiste et professeur à l'Université d'Ottawa Raywat Deonandan pense que la province devrait carrément fermer les bars et permettre aux restaurants de servir les clients uniquement sur leur terrasse, en plus d'offrir des plats à emporter et des livraisons.

Selon lui, ça enverrait un signal à la population quant à l'urgence de la situation. On ne veut pas que les gens cessent de vivre leur vie pendant 6, 9, 12 ou même 24 mois, dit-il, mais il faut que les comportements soient restreints.

Aider à limiter les contacts

Le premier ministre a plusieurs outils à sa disposition pour réduire les contacts interpersonnels liés à la propagation du coronavirus, affirme le professeur Fisman.

Ça veut dire par exemple que tous ceux qui peuvent travailler de la maison devraient y rester et faire du télétravail, selon lui.

Il croit aussi que la province doit reconnaître que la pandémie touche particulièrement les individus de milieux défavorisés et des communautés culturelles. Nombre d'entre eux habitent dans des immeubles et doivent prendre le transport en commun pour aller au travail, multipliant leur risque d'entrer en contact avec une personne infectée.

Améliorer les communications

Le message de la santé publique jusqu'à maintenant a été d'implorer le public de respecter les consignes, alors que le premier ministre Ford s'attaquait aux jeunes et leurs « grosses fêtes » et imposait des amendes, note le professeur Deonandan.

On sort le bâton, on réprimande, on évoque la loi et on impose des amendes. Mais on n'explique pas aux gens pourquoi ils devraient respecter les règles. Raywat Deonandan, épidémiologiste

On doit trouver de meilleures façons de communiquer avec les Ontariens pour qu'ils comprennent les risques réels liés à la COVID, pas seulement pour leurs proches, mais pour eux-mêmes aussi , soutient le Dr Andrew Boozary du Réseau de santé universitaire de Toronto.

Reconfiner partiellement

Le Dr Boozary pense que la province pourrait devoir revenir à l'étape 2 du déconfinement comme en juin-juillet, ce qui voudrait dire fermer les cinémas, les salles d'entraînement, les casinos et les palais des congrès, notamment.

Les bars et les restaurants pourraient seulement servir les consommateurs à l'extérieur ou offrir des commandes à emporter ou des livraisons.

Le signal qui est envoyé quand ces endroits sont ouverts, c'est que c'est permis de s'y rassembler. On veut tous que l'économie revienne à la normale, mais si on ne mate pas la résurgence du virus, l'économie va continuer à en souffrir. Andrew Boozary, Réseau de santé universitaire de Toronto

Le Dr Dhalla se réjouit de voir que le nombre de décès n'est pas aussi élevé pour l'instant qu'au printemps dernier, mais il souligne que des Canadiens meurent de la COVID chaque jour présentement.