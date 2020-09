4 cas de COVID-19 au Cégep de l’Outaouais, 1 à l'École de l'Amérique-Française

Le Cégep de l'Outaouais confirme qu’il y a eu 4 cas positifs à la COVID-19 depuis la rentrée. Il s’agit d’étudiants et de membres du personnel.

Dans un message envoyé à la communauté collégiale mardi après-midi, la direction du Cégep a écrit : le dossier est maintenant entre les mains de la Direction de santé publique de l’Outaouais, qui mènera l’enquête épidémiologique en collaboration avec les personnes concernées, la Direction du Cégep et les membres du personnel, le cas échéant.

Les personnes considérées à risque modéré ou élevé seront retirées du milieu et testées , peut-on lire dans le message.

L'administration du Cégep surveille la situation de près et indique qu’une mise à jour sera faite si nécessaire.

Il faut noter que la majorité des membres du personnel (enseignant et employés administratifs) et étudiantes, étudiants travaille de la maison et qu’une bonne proportion des cours sont donnés de façon non-présentiel , à confirmé un porte-parole du cégep à Radio-Canada.

Comme nous l’avons mentionné, la santé et la sécurité de notre communauté collégiale sont prioritaires et c’est dans cette optique que toutes les mesures de précautions ont été instaurées dans nos campus. Nous vous rappelons donc l’importance de respecter les mesures d’hygiène en tout temps , conclut l’administration du cégep.

Un cas à l’Amérique-Française

Par ailleurs, un membre du personnel de l’École de l’Amérique-Française est déclaré positif à la COVID-19.

Selon un communiqué envoyé par le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) , la Santé publique a précisé, après évaluation, qu’en raison du faible risque de contamination, l’ensemble des élèves peuvent continuer à fréquenter l’école.

L’École de l’Amérique-Française à Gatineau. (Archives) Photo : Radio-Canada

Soyez assurés que le protocole du CSSPO a été appliqué rigoureusement; le membre du personnel infecté a été retiré de l’école et l’ensemble des lieux, des objets et des surfaces ayant été en contact avec cette personne ont été désinfectés , soutient la directrice générale du CSSPOCentre de services scolaires des Portages-de-l'Outaouais , Nadine Peterson dans la note.

Pour des raisons de confidentialité, le nom de la personne infectée n’a pas été dévoilé.

Les parents sont invités à communiquer avec l’école s’ils ont des questions additionnelles.