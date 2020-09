Prix des aliments : le N.-B. connaîtrait la hausse la plus importante au pays

Les provinces de l’Atlantique, particulièrement le Nouveau-Brunswick, connaissent une hausse plus prononcée du coût de la nourriture que le reste du pays, selon des chercheurs de l'Université Dalhousie.

Le professeur Sylvain Charlebois, directeur d’un centre d’étude en agroalimentaire à l'Université Dalhousie (Agri-Food Analytics Lab), a étudié les données de Statistique Canada des 20 dernières années. Il conclut que le coût de la nourriture a augmenté plus que la moyenne des autres produits et services, c'est-à-dire plus que l’index des prix à la consommation.

La hausse est plus marquée au Nouveau-Brunswick. Selon M. Charlebois, c’est parce que la nourriture consommée dans la province provient de loin et que les coûts logistiques sont un réel problème .

Le fait qu’il y a très peu de transformation de produits alimentaires dans la province est aussi problématique, selon lui.

Sans transformation, vous ne contrôlez pas la chaîne d’approvisionnement, souligne M. Charlebois. Alors vous êtes probablement très vulnérables à des facteurs que vous ne contrôlez pas, comme le taux de change, les coûts de l’énergie et d’autres choses du genre.

Il y a quelques mois, lorsque la pandémie a entraîné d’importants changements qui ont touché les chaînes d’approvisionnement, des lacunes en matière de sécurité alimentaire sont apparues.

Sylvain Charlebois estime que le gouvernement s’en est rendu compte, car il a commencé à travailler avec son centre d’étude pour chercher des moyens d'étendre la saison agricole. Le but est de rendre les produits locaux disponibles à longueur d’année, ce qui est crucial, selon le professeur.

Il n’est pas seulement question de la pomme de terre, précise M. Charlebois, il est aussi question du céleri, de la laitue, du concombre, de la tomate et de tout ce qui est important pour l’alimentation.

La pandémie a entraîné une hausse du coût des aliments, mais l’inflation en ce domaine est un défi pour la plupart des Canadiens depuis de nombreuses années déjà, ajoute Sylvain Charlebois.

La faible transformation des produits alimentaires effectuée au Nouveau-Brunswick est aussi un facteur important expliquant la hausse du prix des aliments dans la province, selon Sylvain Charlebois, expert en distribution et politique alimentaire. Photo : CBC/David Laughlin

L’épicier Sean Fillmore, à Saint-Jean, dit remarquer au fil des ans que ses clients sont plus attentifs aux prix des aliments au fur et à mesure qu'ils augmentent.

Une cliente, Mireille Savoie, explique qu’elle a changé ses habitudes alimentaires pour réduire ses dépenses. Elle achète moins de viande qu’auparavant et elle cultive son propre potager. Elle entend essayer une culture à l'intérieur cet hiver.

David Eagles, un autre consommateur, surveille attentivement ses dépenses et utilise une application pour trouver des aliments à bon prix. Il estime que cela en vaut la peine même s’il doit ainsi dépenser quelques dollars de plus en carburant pour aller dans plusieurs épiceries.

M. Eagles précise qu’il a été cuisinier en Alberta et en Saskatchewan. Il dit qu’il pouvait alors acheter 6 litres de lait pour 3 $ et qu’au Nouveau-Brunswick 4 litres de lait coûtent 6 $.

Il qualifie d'astronomique le coût de la vie au Nouveau-Brunswick en matière de nourriture.

