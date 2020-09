Le nombre de maisons à vendre frôle un record à Calgary

L’exode des jeunes adultes de Calgary fait mal à son marché immobilier : le nombre de maisons à vendre s’approche d’un pic historique, selon le plus récent rapport de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL).

L’état du marché immobilier calgarien contraste fortement avec celui d’autres grandes villes du pays qui ont vécu une demande croissante et la plus importante hausse des prix des maisons en trois ans, selon Statistique Canada.

À Calgary, 627 maisons unifamiliales étaient à vendre au deuxième trimestre de 2020, soit 9 % de plus qu’à pareille date l’an dernier.

La SCHLSociété canadienne d'hypothèques et de logement publie son rapport en considérant quatre facteurs : la surchauffe du marché, la montée des prix, la surévaluation et la construction excessive.

La SCHLSociété canadienne d'hypothèques et de logement affirme qu’elle constate une certaine construction excessive, car le nombre de maisons bâties et non vendues par 10 000 habitants à Calgary approche du record de 2001. Dans le cas des maisons semi-détachées et en rangées, il est de 738, un peu moins que le record de 801 établi l’an dernier, mais tout de même très élevé.

Les difficultés économiques d’Edmonton et de Calgary en raison de la crise du secteur énergétique ont été aggravées par la pandémie de COVID-19 et une nouvelle dégringolade des prix du pétrole. Extrait du rapport de la SCHL

En conséquence, Calgary voit une plus faible croissance de sa population âgée de 20 à 40 ans, une population clé. Même si la population générale continue de croître, la tranche d’âge de 25 à 34 ans continue de diminuer. Puisqu’ils sont plus susceptibles d’acheter une maison pour la première fois, cela a tempéré la demande dans le marché immobilier , continue le rapport de la SCHLSociété canadienne d'hypothèques et de logement .

Cette tranche de la population a diminué de 4,2 % entre 2016 et 2019, selon le recensement de la Ville de Calgary. Selon son maire, Naheed Nenshi, Calgary devra travailler fort pour attirer des jeunes en âge d’avoir des enfants et limiter leur exode vers d’autres grandes villes.

En moyenne au pays, le prix des maisons a augmenté davantage durant le dernier trimestre que durant les trois dernières années, notamment en raison de la hausse des prix des matériaux de construction en raison de la pandémie.

Statistique Canada rapportait lundi que le prix des nouvelles maisons construites a augmenté de 0,5 % en août et de 2,1 % au cours de la dernière année.

Prix moyen d'une nouvelle maison en août Ottawa : +11,6 %

Montréal : +6,5 %

Toronto : +1,4 %

Calgary : -1,2 %

Edmonton : -0,7 %

Regina : -4,2 %

Avec les informations de CBC News