COVID-19 : la stratégie de dépistage de la C.-B. est loin de faire l’unanimité

Mardi, en fin de journée, environ 4405 personnes avaient subi un test de dépistage du nouveau coronavirus alors que les autorités de la santé de la province espèrent atteindre la barre des 20 000 tests par jour.

En ce moment, la majorité des tests de dépistages ont lieu dans les territoires des régies de la santé Vancouver Coastal et Fraser Health.

Afin d'augmenter la capacité d'évaluer et de tester les personnes pour la COVID-19, la régie de la santé Vancouver Coastal a récemment ouvert de nouveaux centres de test et augmenté les heures d’ouverture dans les centres existants , a déclaré Vancouver Coastal dans un courriel. En effet, en août, un centre de dépistage supplémentaire a vu le jour à North Vancouver ainsi qu’à Vancouver.

Le temps d’attente varie, selon le centre de dépistage. Mardi après-midi, il fallait compter environ 4 h 30 pour une visite de dépistage à l’Hôpital général de Vancouver et 2 h 15 au centre de soins primaires du centre-ville. Ces informations sont accessibles sur le site Internet www.edwaittime.ca.

Le Dr Brian Conway, directeur médical du Centre des maladies infectieuses de Vancouver, estime que tester 20 000 Britanno-Colombiens par jour est le niveau de dépistage que ça va nous prendre pour contrôler la pandémie allant de l'avant et nous ne sommes pas encore là , souligne-t-il.

Une porte-parole du ministère de la Santé, Laura Stovel, nuance la stratégie de Victoria.

Même si nous avons un nombre suffisant de tests, assez de personnel, nous ne voulons pas atteindre ce nombre d’un point de vue de la santé publique , explique Mme Stovel. Si la province devait tester autant de personnes, cela voudrait dire que les cas de contamination ont augmenté de manière exponentielle, ajoute-t-elle.

De son côté, le Dr Conway croit que tout le monde est de bonne volonté . Cependant, bien que les autorités de la santé font ce qui est en leur pouvoir, il faut en faire plus . Le directeur du centre des maladies infectieuses de Vancouver dénonce des files d’attente trop longues, des résultats de dépistage tardifs alors qu’il est important de retracer rapidement les contacts en cas de test positif.

On ne peut pas dire qu’on n’a pas assez de ressources, qu’on n’a pas assez de personnel de laboratoires, qu’on n’a pas assez de capacité d’analyser les résultats et de les rapporter. Il faut bâtir cette capacité de façon très robuste et très rapidement.

Dr Brian Conway, directeur médical du Centre des maladies infectieuses de Vancouver