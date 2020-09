À long terme, la circulation sur Portland et Lionel-Groulx pourrait devenir critique

Une fois que le développement des plateaux McCrea et Saint-Joseph sera terminé d’ici quelques années, la circulation sur les boulevards Lionel-Groulx et Portland pourrait atteindre un seuil critique, et ce, malgré les efforts de la Ville pour la fluidifier.

Tel est le constat qui ressort de l’étude de circulation sectorielle en lien avec le développement des plateaux McCrea et Saint-Joseph, présenté lundi, lors d’un comité plénier public de la Ville de Sherbrooke.

Comme l’a rappelé lors de sa présentation Sébastien Dubuc, ingénieur de projets à la Ville de Sherbrooke, le développement au plateau Saint-Joseph est d’aspect commercial alors que sur le plateau McCrea est d’ordre résidentiel.

Le plateau Saint-Joseph comprend des magasins à grande surface, comme le nouveau Costco. Le secteur accueillera à moyen un projet commercial intégré tout près du nouveau Costco. Sur le long terme, de nombreux terrains seront à développer.

De son côté, le plateau McCrea accueillera ultimement plus de 3500 habitations ainsi qu’une école. Le développement de ces deux espaces auront à coup sûr des répercussions sur la circulation automobile, notamment sur les boulevards Portland et Lionel-Groulx.

Sur le moyen terme, ce sont 3,2 millions de dollars qui seront requis pour aménager la voirie. Malgré ces investissements, les conditions de circulation resteront critiques à l’intersection Lionel-Groulx et Portland , fait savoir Sébastien Dubuc.

9 M$ sur le long terme

À long terme, et même si la Ville vise investir un peu plus de 9 millions de dollars pour fluidifier la circulation dans le secteur, les conditions de circulation resteront critiques aux intersections Lionel-Groulx et Prospect et Lionel-Groulx et Portland , montre l’étude.

De plus, les conditions de circulation seront difficiles dans le secteur des commerces , projette-t-on.

Le développement des plateaux McCrea et Saint-Joseph aura également un impact sur la rue Prospect. À court terme, le trafic pourrait augmenter de 15 %. Les conditions de circulation resteront donc acceptables dans l’immédiat sur tout le tronçon.

Toutefois, à moyen terme, la circulation pourrait connaître une hausse de 35 % sur la rue Prospect. Dans cette projection, les conditions de circulation pourraient passer à un seuil critique à l’intersection de la rue Duvernay.

Afin de ne pas saturer la capacité des boulevards Monseigneur-Fortier et Lionel-Groulx, le rapport recommande la mise en place d’un lien réservé au transport en commun entre la rue McCrea au Plateau St-Joseph.