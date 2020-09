L'éclosion de COVID-19 à l'Hôpital Foothills de Calgary fait une deuxième victime

L'éclosion de COVID-19 à l'Hôpital Foothills de Calgary prend de l'ampleur. Un deuxième patient souffrant de la maladie y est décédé, tandis que deux autres employés et deux autres patients ont aussi été contaminés.

Jusqu'ici, 16 patients et 6 employés ont été infectés. De plus, 31 employés de plus ont été placés en isolement pour un total de 88.

L'éclosion est survenue dans deux unités de cardiologie et une unité de médecine générale cette fin de semaine. En plus des mesures supplémentaires de dépistage et de nettoyage, ainsi que des restrictions sur les visites, l’Hôpital Foothills de Calgary a mis sur pied de multiples stations pour faire subir des tests de dépistage de la COVID-19 à ses employés qui travaillent dans les unités infectées , écrit le porte-parole de l'établissement, James Wood.

Une autre éclosion a été déclarée dans une unité de l'Hôpital Royal Alexandra au centre-ville d'Edmonton. Trois employés y ont reçu un résultat positif à un test de dépistage du nouveau coronavirus. Aucun patient n'a été contaminé. L'Hôpital restreint désormais les visites à tous les patients, sauf ceux en fin de vie.

L’Alberta a recensé 150 nouveaux cas de la maladie depuis 24 heures. Cela porte le nombre de cas actifs à 1565, une hausse de 106 cas actifs depuis lundi. Deux autres décès, deux octogénaires, font que bilan de la province est désormais de 258 morts.