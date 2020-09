Une vieille télévision à l’origine de pannes d’Internet pendant 18 mois dans un village

Une personne habitant le village d’Aberhosan, au pays de Galles, ignorait que le signal de sa vieille télévision brouillait le réseau Internet de toute la communauté de 400 âmes.

Une équipe dépêchée sur place a travaillé pendant un an et demi à régler le problème qui faisait rager les villageois et villageoises. L’utilisation d’un appareil permettant de détecter la source de l’interférence, émise chaque matin à partir de 7 h, a mis fin aux pannes répétées d’Internet que connaissait le village.

La personne possédant le téléviseur, qui a préféré garder l’anonymat, était morte de honte et a juré ne plus jamais utiliser l’appareil fautif.