Le Canada atlantique frappé par la tempête post-tropicale Teddy

L'ouragan Teddy a terminé sa transition en une puissante tempête post-tropicale mardi soir avant de toucher terre au Canada atlantique à l'aube mercredi. On s'attend toutefois à ce qu'il conserve une grande partie de sa puissance durant son passage avec des vents de catégorie 1.

La tempête doit toucher la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard, le sud-est du Nouveau-Brunswick et le sud-ouest de l'île de Terre-Neuve mercredi et jeudi.

Le sud-est du Nouveau-Brunswick doit s'attendre à de la pluie parfois forte, mercredi, jusqu'en après-midi, selon Environnement Canada.

Les régions en Nouvelle-Écosse situées à proximité de la trajectoire de Teddy peuvent s'attendre des vents soutenus de près de 70 km/h avec des rafales à 100 km/h, mercredi. Dans les endroits à découvert et le long de certaines parties de la côte, les vents peuvent atteindre de 80 à 90 km/h, voire 110 km/h.

Ailleurs à l'Île-du-Prince-Édouard et aux Îles-de-la-Madeleine, les vents augmenteront avec des rafales de 60 à 80 km/h.

Le Cap-Breton, la côte de Northumberland en Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard continueront également à subir des rafales mercredi soir.

Teddy peut déverser plus de 50 mm de pluie sur la plupart des régions de la Nouvelle-Écosse, estime Environnement Canada, mais certaines zones isolées pourraient recevoir jusqu'à 100 mm au cours des journées de mercredi et jeudi.

Lorsque Teddy commencera à s'éloigner, la pluie devrait aussi diminuer. Une légère pluie persistante tombera sur l'Île-du-Prince-Édouard et l'est de la Nouvelle-Écosse pendant la soirée et la nuit de mercredi à jeudi.

Sur toute la côte sud et la côte est de la Nouvelle-Écosse, de Yarmouth jusqu'à Cap-Breton, on pourrait voir des vagues de 8 à 10 mètres s'abattre sur le littoral. Environnement Canada recommande au public de ne pas s'approcher de la côte dans ces conditions.

Restez loin du littoral : l'effet combiné de l'onde et des grosses vagues pourrait provoquer de dangereux courants de retour et vous risqueriez d'être emporté en mer , conseille Environnement Canada dans ses bulletins météorologiques.

La marée haute en fin de matinée et en début d'après-midi mercredi sera une zone particulièrement préoccupante pour l'est de la Nouvelle-Écosse, le Cap-Breton, le sud-ouest de Terre-Neuve et la côte nord de l'Île-du-Prince-Édouard.

C'était le calme avant la tempête, mardi soir, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada

Un fort ressac pilonnant, des inondations isolées ainsi que de l'érosion et des dommages aux infrastructures côtières sont probables dans les zones vulnérables, même hors de la période de marée haute.

Pannes de courant en Nouvelle-Écosse

Déjà mardi, la pluie s'est abattue à Halifax, alors que des rafales atteignaient près de 50 km/h. Le long de la rive est, le vent soufflait en rafales à 85 km/h plus tard mardi après-midi à Beaver Island, près de Ship Harbour.

Des pannes d'électricité sont signalées dans l'ensemble de la partie continentale de la Nouvelle-Écosse, bien qu'elles aient été sporadiques. Le public est d'ailleurs encouragé à se référer àla carte des pannes d'électricité en ligne(Nouvelle fenêtre)  (Nouvelle fenêtre) pour suivre l'évolution de la situation.

Mark Sidebottom, directeur de l'exploitation de Nova Scotia Power, a déclaré mardi que le service public privé comptait 300 équipes pour gérer les pannes de courant. Il a précisé que 170 de ces équipes étaient récemment arrivées en Nouvelle-Écosse en provenance d'autres provinces de l'Atlantique.

Prévision de la trajectoire de la tempête Teddy émise mardi matin par Environnement Canada (gauche). Le début de la tempête près du Summerside. Photos prises par Hartland Jessome (droite). Photo : Crédit: Hartland Jessome

Les résidents ont été invités à sécuriser les meubles de jardin, les pots de fleurs, les jouets et les poubelles et tout autre objet qui peut être emporté par le vent. Ils ont aussi été invités à faire le plein de nourriture pour au moins 72 h.

Paul Mason, directeur du Bureau de gestion des urgences de la Nouvelle-Écosse, a déclaré que les abris temporaires pour ceux qui fuient la tempête appliqueront les règles de santé publique concernant l'éloignement physique de 2 mètres.

Marine Atlantique, la société d'État qui exploite le service de traversier reliant la Nouvelle-Écosse à Terre-Neuve, a annulé toutes les traversées dans le détroit de Cabot mardi soir et mercredi toute la journée.

Northumberland Ferries annule son service de traversier, mercredi, entre l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse. Des restrictions sont en vigueur sur le pont de la Confédération, mercredi matin.