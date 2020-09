La Saskatchewan achète plus de vaccins contre la grippe

La Saskatchewan a acheté plus de vaccins contre la grippe que l'année dernière afin de répondre à une hausse prévue de la demande en raison de la pandémie de COVID-19.

La province a donc acheté 36,5 % de vaccins de plus en comparaison avec l'an dernier.

C'est toujours une bonne idée de se faire vacciner contre la grippe, mais c'est particulièrement important pendant la pandémie , a déclaré dans un communiqué de presse Saqib Shahab, médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan.

Le vaccin aidera à prévenir la propagation de la grippe. Saqib Shahab, médecin hygiéniste en chef de la province

La province recommande le vaccin contre la grippe pour les personnes qui sont plus susceptibles de contracter la grippe, soit les personnes âgées, les personnes souffrant de problèmes de santé chroniques, les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, toujours selon le communiqué.

Une dose plus forte pour les personnes âgées à risque

Les personnes âgées sont particulièrement à risque, car elles souffrent plus souvent de problèmes de santé chroniques et d’un système immunitaire plus faible.

La province dit que les personnes de 65 ans ou plus qui sont pensionnaires dans un établissement de soins personnels ou de longue durée recevront toutes une dose plus forte du vaccin contre la grippe.

Selon le communiqué de presse, il s’agit de la troisième année consécutive où les résidents des établissements de soins de longue durée âgés de plus de 65 ans recevront un vaccin à plus forte dose.

La province a par ailleurs précisé qu’il y aura des changements quant aux endroits où se faire vacciner et à la manière dont le vaccin sera administré. Aucun détail n'a été fourni pour l’instant, mis à part les procédures de distanciation physique et de désinfection actuelles. Plus de détails seront publiés à la mi-octobre, lorsque le programme de vaccination d'automne débutera dans la province.

Pour de plus amples renseignements sur les symptômes de la grippe, consultez la ligne santé 811 ou visitez le www.healthlineonline.ca  (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Avec les informations de CBC