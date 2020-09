Un troisième et dernier débat pour clore la course à la direction du PQ

Frédéric Bastien, Sylvain Gaudreault, Guy Nantel et Paul St-Pierre Plamondon auront ce soir une dernière chance de convaincre les membres et les sympathisants du Parti québécois de voter pour eux.

Pour la troisième et dernière fois de la course, les quatre candidats à la direction de la formation politique débattront dans un studio de Granby – sans public, pandémie oblige – en vue du scrutin qui aura lieu dans deux semaines.

La joute oratoire sera retransmise à compter de 19 h sur le site web du PQ  (Nouvelle fenêtre) , ainsi que sur ses comptes YouTube  (Nouvelle fenêtre) et Facebook  (Nouvelle fenêtre) . Elle sera suivie de quatre brefs points de presse, diffusés de la même façon.

Le débat de ce soir portera sur « le nationalisme » ainsi que sur « la protection de l’environnement et le territoire ». À l'instar des deux premiers, il sera animé par l'ex-présidente du PQ Gabrielle Lemieux.

Le premier débat, le 26 août dernier, avait permis aux candidats de mettre de l'avant leur stratégie pour reconstruire le PQ et accéder à la souveraineté; le second, le 8 septembre, avait porté sur l'équité et la justice . Guy Nantel et Paul St-Pierre Plamondon en avaient profité pour promettre d'utiliser à tous coups la clause dérogatoire en cas de victoire en 2022.

Un nouveau chef dans deux semaines

Le vote pour élire le prochain leader péquiste aura lieu par Internet et par téléphone du 5 au 9 octobre. Le nom du gagnant sera connu à l’issue de la dernière journée du scrutin. Il deviendra dès lors le 10e chef de l'histoire du Parti québécois.

Pour la première fois de l'histoire du PQ, les sympathisants péquistes pourront participer au scrutin. Il est toutefois déjà trop tard pour s'inscrire. Les membres en règle avaient pour leur part jusqu'au 18 septembre pour renouveler leur carte.

La direction du PQ est vacante depuis la démission de Jean-François Lisée le soir du scrutin de 2018, lequel a relégué le parti au statut de deuxième opposition à l’Assemblée nationale. Le départ de la députée Catherine Fournier, six mois plus tard, a fait glisser la formation au rang de troisième groupe d’opposition, derrière Québec solidaire.

Plus de détails suivront.