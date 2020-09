96 nouvelles infections au coronavirus en Colombie-Britannique

Cette mise à jour provient d'un communiqué de la médecin-hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, et du sous-ministre de la Santé, Stephen Brown.

Avec le début de l'automne, il est temps pour nous tous de revoir nos routines liées à la COVID-19, et de nous préparer aux mois plus froids et plus humides qui arrivent, écrivent-ils. Cela signifie de passer moins de temps avec ceux qui se trouvent hors de notre “bulle”.

Désormais, 61 personnes sont hospitalisées, dont 22 aux soins intensifs.

Éclosion à l'Hôpital Saint-Paul

La Dre Henry et Stephen Brown signalent également une éclosion de COVID-19 dans une unité de soins de l'Hôpital Saint-Paul, à Vancouver.

Le département des urgences de l'Hôpital Saint-Paul reste ouvert, et il n'y a eu aucun impact sur d'autres secteurs de l'hôpital , précise l'établissement par communiqué.

La province compte en tout 16 éclosions dans des centres hospitaliers ou des centres de soins de longue durée.