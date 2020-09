Un nouveau site web pour célébrer les Journées du patrimoine

La plateforme numérique vise à promouvoir la culture et l’histoire de la province. On trouve sur le site web différentes capsules vidéo qui comprennent des contes, des légendes, des entrevues et des mises en scène à propos de la création de la Saskatchewan.

La coordonnatrice de l’événement, Leslie Garrido-Diaz, explique que le projet a été réalisé en collaboration avec des étudiants.

Le site web des Journées du patrimoine permet d’en apprendre plus sur l’histoire de la création de la province, notamment. On a travaillé avec nos jeunes, les Gardiens de Lys’toire, sur le contenu des Journées du patrimoine. En participant aux vidéos, ils ont appris sur l’histoire et sur le patrimoine fransaskois en plus d'acquérir des compétences en communication et en gestion de projet , affirme-t-elle.

C'est une célébration du patrimoine et de l'histoire. À travers du thème, on arrive à montrer qu’on peut être fiers en tant que francophones. Leslie Garrido-Diaz, coordonatrice des Journées du patrimoine

Elle souligne aussi que les plus jeunes ont contribué aux vidéos.

Nous avons rencontré le lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan, pour mener à bien cette entrevue. Nous avons demandé à des enfants d'enregistrer des questions, ajoute Leslie Garrido-Diaz. Un enfant à demandé au lieutenant-gouverneur s'il portait une cape, comme un super héros, on a vraiment touché sa corde sensible.

Bien qu’accessibles au grand public, les Journées du patrimoine représentent d'abord un programme éducatif pour les écoles. Leslie Garrido-Diaz espère pouvoir atteindre son objectif, soit celui d'obtenir 900 visites d'élèves sur le site web.

J’ai constaté que le site web a été visité par 30 écoles déjà , dit-elle.

Concevoir cet événement en pleine pandémie s’est révélé être un défi pour la coordonnatrice.

On ne savait pas où on allait faire les Journées du patrimoine. On a vraiment eu de la difficulté à imaginer des interactions avec les élèves en [mode] présentiel , admet la coordonnatrice de l'événement.

Cependant, elle croit que la plateforme numérique offre la possibilité d'augmenter le nombre de visites. Une édition virtuelle donne la chance à tout le monde [de participer]. Ça peut ouvrir un peu plus d'horizons , conclut-elle.

Avec les informations d'Elsie Miclisse