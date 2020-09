Le gardien des Huskies Zachary Émond de retour au bercail

Absent pour la durée du camp d’entraînement, Zachary Émond a finalement rejoint ses coéquipiers des Huskies de Rouyn-Noranda. Âgé de 20 ans, le vétéran gardien et espoir des Sharks de San Jose se joindra à un ménage à trois devant le filet, avec Samuel Richard et Kevyn Brassard.

Le directeur général et entraîneur-chef des Huskies, Mario Pouliot, est d’avis que le retour de son cerbère aura des répercussions positives sur les plus jeunes joueurs de l’équipe.

On sait que Zachary est l’un des meilleurs gardiens de but dans la ligue, c’est la première chose. La deuxième chose, c’est surtout un individu de première qualité, avec une éthique de travail et une maturité qui font de lui un vrai professionnel. Il va être un très bon exemple pour nos nouveaux jeunes joueurs , soutient l’entraîneur.

Concernant la situation à trois gardiens de but, M. Pouliot affirme qu’en raison de la pandémie de COVID-19 et des risques de voir un joueur contracter le virus, ce n’est pas un luxe pour une formation de la LHJMQ de pouvoir compter sur trois hommes masqués. Cependant, en raison du calendrier allégé, c’est le vétéran qui devrait être devant le filet pour la grande majorité des rencontres.

Mario Pouliot s’est entretenu avec les dirigeants des Sharks de San Jose et ceux-ci souhaitent voir leur espoir jouer dans la LHJMQ pour l’intégralité de la saison.