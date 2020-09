Faute d’employés, des restaurants Tim Hortons ferment à Sherbrooke

C’est ce qu’a fait savoir Denis Bourque, propriétaire franchisé de plusieurs restaurants Tim Hortons dans la région de Sherbrooke, au micro de l’émission Vivement le retour.

On ne peut pas donner le meilleur service parce qu’on n’a pas suffisamment de personnel , indique-t-il.

Le restaurant situé sur la rue King Ouest, non loin de l’ancien Costco, et celui qui se trouve sur le chemin Saint-Élie seront uniquement ouverts les fins de semaine.

Celui qui se trouve à Saint-Denis-de-Brompton et celui situé en face du Carrefour de l’Estrie seront quant à eux fermés temporairement.

On va regrouper des gens qui vont travailler à la même adresse. En augmentant le nombre de gens sur le plancher [...] on va essayer de donner le meilleur service possible. Ce qui n’était pas le cas au cours des dernières semaines , explique Denis Bourque.