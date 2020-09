Un étudiant étranger d'UVic, en attente d'un permis, est retenu hors du Canada

Lorsque Gustavo Camelo a postulé auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour obtenir son permis d'étude le 15 mai dernier, on lui a expliqué qu’il faudrait environ 27 semaines, soit plus de 6 mois, pour traiter sa demande.

Ce sont les restrictions liées à la COVID-19 qui ralentissent le traitement des différents dossiers, explique un porte-parole d’ IRCCImmigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada , qui ajoute que le ministère tente d’assouplir le processus et de réduire les retards.

Gustavo Camelo a terminé un baccalauréat en chimie à l’Université de São Paulo, au Brésil, et devait commencer sa maîtrise ce mois-ci.

C’est très stressant, dit-il. C’est difficile de voir ses plans être contrecarrés ainsi.

Des plans chamboulés par la fermeture de la frontière

Lui et son compagnon, Tom Crocker, ont fait les démarches pour louer un appartement à Victoria et attendaient avec impatience le mois de septembre.

Mais la pandémie, et la fermeture de la frontière qui s’est ensuivie, en mars, ont bouleversé leurs plans.

De nouvelles règles pour les étudiants internationaux ont été adoptées le 18 mars par le gouvernement fédéral, limitant leur entrée au Canada.

Même les étudiants ayant obtenu un permis avant que ces changements entrent en vigueur ne peuvent pas nécessairement venir étudier en personne.

Les étudiants internationaux qui détenaient un permis d’études valide délivré le 18 mars 2020 ou avant pourraient être autorisés à se rendre au Canada, à condition qu'ils puissent démontrer aux agents des services frontaliers que leur voyage est non discrétionnaire , indique IRCCImmigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada sur son site internet.

Cela signifie qu’à moins de pouvoir montrer que son programme d’étude rend sa présence nécessaire sur le campus, un étudiant pourrait se faire refuser l’entrée au pays.

Risque de perdre sa place dans son programme

Dans le cas de Gustavo, l’Université lui permet pour le moment de suivre des cours en ligne, mais il explique qu’il devra éventuellement s’y déplacer pour faire des recherches et compléter son programme.

Il risque, sinon, de perdre sa place, affirme-t-il.

Actuellement, Gustavo Camelo vit dans la famille de Tom Crocker, en Angleterre, un pays où il est plus simple de voyager pour des étranges comme lui, qui s’y est rendu depuis le Brésil.

Tom possède la double citoyenneté canadienne et britannique et vit en Colombie-Britannique depuis dix ans.

Gustavo Camelo affirme qu’il lui reste environ un mois avant de perdre sa place dans le programme auquel il est inscrit à l’Université de Victoria, malgré qu’il ait payé ses droits de scolarités.

Personne ne sait exactement ce qu’il va se passer , dit-il.

D’après un texte d’Yvette Brend