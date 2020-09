Comment évaluer l’efficacité de l’application Alerte COVID?

Selon le gouvernement canadien, l'application n’a aucun moyen de connaître notamment votre emplacement  (Nouvelle fenêtre) et votre adresse.

Pourtant, Denis Constantineau, président-directeur général du Centre de santé communautaire du Grand Sudbury, rapporte que plusieurs personnes de sa clientèle se méfient de l’application et craignent encore pour la protection de leur vie privée.

Le centre communautaire fait la promotion de l’application sur ses réseaux sociaux. Cependant, son directeur déplore le fait que les autorités tiennent pour acquis que les procédés technologiques sont à la portée de tous.

Près de deux mois après son lancement, il est impossible de déterminer l'efficacité de l’application Alerte COVID du Gouvernement du Canada.

Yoshua Bengio, professeur à l’Université de Montréal, rappelle que l’efficacité de l’application dépend ultimement de la concentration des utilisateurs dans un secteur donné.

Tout comme d’autres experts  (Nouvelle fenêtre) , il accepte un seuil de 50 à 60% d’utilisateurs afin de considérer que l’application est vraiment efficace.

Mais comme Alerte COVID ne collige aucune donnée géographique, Yoshua Bengio note qu'il est en fin de compte impossible d'analyser correctement la situation actuelle et de statuer sur l'efficacité de l'application.

Si ce sont 2,5 millions de personnes dans le Grand Toronto, alors ce serait une part importante de la population et là, ça ferait de l’effet. Mais si c’est 2,5 millions dispersées uniformément à travers le Canada, et bien ça ne servira à rien.

Pour Yoshua Bengio, spécialisé en intelligence artificielle, il est temps pour les politiciens de réviser les stratégies concernant ce genre de méthode et la façon dont on fait le traçage.

La société canadienne est prise dans un conflit de valeurs entre la protection de la vie privée et des données personnelles, et la protection de la vie humaine et de la santé. Et ce n'est pas clair où est le bon équilibre.

Yoshua Bengio, directeur de l’Institut des algorithmes d’apprentissage (MILA), Université de Montréal