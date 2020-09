Les éléments de tournage du film Maria-Chapdelaine seront présentés au public

La MRC de Maria-Chapdelaine gardera vivants les souvenirs du tournage du film du même nom. Les décors, les costumes, les accessoires et les images utilisés dans la création de l’œuvre cinématographique du réalisateur Sébastien Pilote seront mis en valeur à Normandin puis à Péribonka.

Le partenariat stratégique entre la MRCMunicipalité régionale de comté de Maria-Chapdelaine et le producteur du film, la société Item 7, qui permettra d’utiliser les items issus du tournage à des fins touristiques s’élève à 200 000 $.

Les touristes et la population pourront d’abord découvrir à Normandin, en 2021, les lieux de tournage et les décors du film basé sur l’œuvre littéraire de Louis Hémon. Une partie des décors sera, en 2022, déménagée à Péribonka. La maison de l’héroïne deviendra un lieu d’hébergement alors que les costumes et les accessoires se retrouveront au Musée Louis-Hémon qui déménagera, d'ici là, dans l’église du village. Le président du conseil d'administration du musée, Richard Hébert, promet une nouvelle expérience pour les visiteurs.

C'était impensable de ne pas être associé à ce projet. Le film parle de l'héroïne du livre de Louis Hémon et nous avons le projet de l'Espace Péribonka qui regroupe le musée de Péribonka et le maison Samuel Bédard. C'était pour nous une belle occasion à saisir , a mentionné le maire de Péribonka, Ghislain Goulet.

L'équipe du musée Louis Hémon travaillera à la première phase du projet en collaborant à la programmation et à l'animation du site de tournage.

La sortie du film devrait être à l'origine d'une nouvelle offre touristique au cours des prochaines années.

La relecture de Maria Chapdelaine par le réalisateur saguenéen Sébastien Pilote sortira en salle le 11 décembre.

