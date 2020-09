Un foyer de soins de Winnipeg annonce une mort due à la COVID-19

L'équipe de Parkview Place a le cœur brisé et présente ses plus sincères condoléances à la personne que nous avons perdue à cause de la pandémie , indique la médecin en chef de Revera Inc., Rhonda Collins, dans un communiqué.

Il s'agirait de la 19e mort lié à la COVID-19 au Manitoba. La province n'a pas encore officiellement confirmé la cause du décès.

Un total de sept personnes, résidents et employés, sont atteints du virus. Cela comprend la personne qui est décédée.

Le communiqué signé par la médecin en chef de Revera, Rhonda Collins, indique que l’employée qui a été déclarée positive mercredi est en isolement chez elle. Une éclosion avait été déclarée par les autorités sanitaires ce jour-là.

Revera indique qu’elle attend encore de connaître le résultat d’autres tests de dépistage de résidents et d’employés.

Le communiqué affirme que les résidents subissent une vérification de symptômes deux fois par jour et que les membres du personnel se soumettent à un dépistage de symptômes au début et à la fin de leurs quarts de travail.

Tous les membres du personnel portent de l’équipement de protection personnelle lorsqu'ils entrent en contact avec les résidents, indique Revera.

L’entreprise ajoute que l’établissement effectue un nettoyage amélioré des surfaces qui sont touchées fréquemment.

Selon les instructions de la Santé publique, nous avons ajusté nos activités de repas et de loisirs pour favoriser la distanciation physique. Nous avons structuré notre service de restauration pour maximiser la distanciation pendant les repas, tout en permettant au personnel de fournir une supervision et une assistance obligatoire , dit le communiqué.

Dans les étages de Parkview Place où ont été détectés des cas positifs, les repas sont servis dans la chambre de résidents, est-il indiqué. Les visites sont désormais limitées aux visiteurs essentiels.