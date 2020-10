NPD de la Saskatchewan, un parti historique en quête de stabilité

Après plus de 40 ans au pouvoir, la défaite subie contre le Parti saskatchewanais, en 2007, a laissé des traces. Depuis, la formation politique a été dirigée par six différents chefs, et trois d’entre eux ont échoué dans leur tentative de former le gouvernement lors des élections de 2008, de 2011 et de 2016.

La tâche de renverser la vapeur revient au chef actuel, Ryan Meili, un médecin de formation, qui se décrit comme un descendant politique du leader historique néo-démocrate Tommy Douglas.

À lire aussi : Le NPD prépare sa campagne pour les élections

L’héritage de Tommy Douglas

Le NPDNouveau Parti démocratique de la Saskatchewan tire ses racines de la Fédération du Commonwealth coopératif, un parti politique qui n’existe plus depuis 1961.

Sous cette bannière, Tommy Douglas est devenu premier ministre de la Saskatchewan en 1944. Il s'agissait, à l'époque, du premier gouvernement social-démocrate en Amérique du Nord.

Considéré comme intègre et en avance sur son temps, Tommy Douglas demeure une figure marquante de l’histoire de la Saskatchewan et du Canada. Photo : Radio-Canada

Considéré comme le père de l'assurance maladie au Canada, Tommy Douglas a implanté beaucoup de mesures qui sont encore en vigueur aujourd'hui en Saskatchewan.

Parmi ses réalisations figure la création de nombreuses sociétés de la Couronne, dont SaskPower lors de la nationalisation de l’électricité en 1949. Son gouvernement a également mis en place la compagnie de télécommunications SaskTel.

Après être devenu le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan, le parti a fait élire plusieurs gouvernements qui ont défendu les principes sociaux-démocrates établis par Tommy Douglas, tels que la santé et l'éducation.

À la recherche d'un nouvel élan

Lors des deux dernières campagnes électorales, les néo-démocrates ont été incapables de faire élire plus de 10 députés à l’Assemblée législative.

Selon le politologue de l’Université de l’Alberta Frédéric Boily, les valeurs du NPDNouveau Parti démocratique ainsi que ses plateformes électorales n’ont pas beaucoup changé durant les dernières années. En revanche, Ryan Meili sera le quatrième chef du parti en quatre campagnes électorales.

Frédéric Boily souligne que les insuccès des néo-démocrates s’expliquent aussi par leurs politiques qui sont plus axées sur les villes et sur les milieux urbains de la province, et ce, au détriment des zones rurales.

Auparavant, la force des néo-démocrates était la défense des régions rurales. Ils ont encore les valeurs néo-démocrates, soit une intervention de l’État et engager plus de personnel dans les milieux de l’éducation et de la santé, mais le Parti saskatchewanais s’est approprié le fonds de commerce historique du NPDNouveau Parti démocratique avec le milieu rural , explique-t-il.

Le chef du NPD, Ryan Meili, a affirmé en 2019 qu'il se considérait comme un descendant politique de Tommy Douglas. Photo : Radio-Canada

Durant la dernière année, Ryan Meili et le NPDNouveau Parti démocratique ont attaqué la gestion du gouvernement du premier ministre, Scott Moe, dans plusieurs dossiers, tels que la gestion de la pandémie de COVID-19, le plan de retour en classe et le conflit de travail à la raffinerie Co-op de Regina.

Il reste maintenant à savoir si le message néo-démocrate sera plus populaire auprès de la population saskatchewanaise en 2020 qu'il ne l'était durant les campagnes précédentes.