EN DIRECT : La Saskatchewan recense 10 nouveaux cas de COVID-19

Parmi les nouveaux cas enregistrés, six sont situés dans la région de Saskatoon et deux à Regina. Les deux autres cas proviennent respectivement de l’extrême nord-est et du centre-ouest de la Saskatchewan.

Jusqu’à maintenant, 1824 personnes ont été infectées par le coronavirus en Saskatchewan. De ce nombre, 146 cas sont considérés comme étant actifs.

Parmi les personnes qui ont contracté le coronavirus, 1654 se sont rétablies de la maladie à ce jour, soit neuf de plus que lors de la mise à jour de lundi.

Par ailleurs, neuf personnes sont hospitalisées à travers la province, dont une qui se trouve aux soins intensifs à Saskatoon.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, 24 personnes sont mortes des suites de la maladie en Saskatchewan.

La province fait aussi savoir que 271 cas sont liés à un voyage à l’étranger et 894 autres sont liés à des contacts avec une personne infectée.

Répartition des cas dans la province : Région de Saskatoon : 359 (81)

Région de Regina : 162 (24)

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 439 (13)

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 235 (23)

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 271 (3)

Extrême nord (Zones extrême-nord-ouest, centrale et extrême-nord-est) : 358 (2) Le nombre entre parenthèses représente les cas actifs selon les régions.

Répartition des cas en fonction de l’âge : 19 ans et moins : 306 cas

20 à 39 ans : 595 cas

40 à 59 ans : 562 cas

60 à 79 ans : 300 cas

80 ans et plus : 61 cas

Le gouvernement provincial spécifie également que les autorités sanitaires ont réalisé 175 405 tests de dépistage de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Plus de tests de dépistage à l’auto

Par ailleurs, la Saskatchewan augmentera les disponibilités des tests de dépistage de la COVID-19 à l’auto à Regina. Une plage horaire a été ajoutée le mercredi.

Aucune nouvelle plage horaire n’a été ajoutée à Saskatoon, cependant.