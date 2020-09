Shawn Mendes remporte cinq prix de la SOCAN

Le chanteur ayant grandi à Pickering, en Ontario, a remporté cinq trophées lors de la célébration des autrices-compositrices et auteurs-compositeurs canadiens. La cérémonie s'est déroulée en ligne pour la toute première fois.

L'équipe organisatrice de l'événement a indiqué que le chanteur est ainsi devenu le créateur ayant reçu le plus de prix de la SOCAN en une seule année. Les prix ont été créés en 1990.

Shawn Mendes a remporté le prix chanson internationale de même que deux prix musique pop pour ses succès Señorita et If I Can't Have You.

Il a également été nommé auteur-compositeur de l'année – interprète et a gagné le prix international.

Parmi les autres personnes gagnantes cette année se trouve Frank Dukes, qui a gagné le prix auteur-compositeur de l'année – producteur audionumérique pour son travail sur Sucker des Jonas Brothers et Wow de Post Malone.