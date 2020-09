La dernière saison de Bienvenue à Schitt’s Creek sur Netflix dès le 7 octobre

La sixième et dernière saison de la série canadienne Bienvenue à Schitt’s Creek, qui a triomphé aux prix Emmy dimanche dernier, sera diffusée sur Netflix à partir du 7 octobre prochain.

Les 14 derniers épisodes de la populaire série avaient été diffusés du 7 janvier au 7 avril 2020 à CBC au Canada et à Pop TV aux États-Unis.

Cette comédie sur une famille de personnes privilégiées déchues devant vivre dans un motel délabré était pourtant passée presque inaperçue pour ses quatre premières saisons avant de devenir un succès sur Netflix.

Pour sa dernière saison, la comédie tournée en Ontario a remporté sept récompenses dimanche soir aux prix Emmy, pour un total de neuf, un record pour une comédie. L'émission était nommée dans 15 catégories.

Les quatre acteurs principaux de la série créée par le duo père-fils formé d'Eugene et de Daniel Levy ont remporté un prix d'interprétation dans leur catégorie respective : Catherine O'Hara et Eugene Levy pour les rôles principaux, Daniel Levy et Annie Murphy pour les rôles secondaires. C'est la première fois que les quatre prix d'interprétation sont remis aux comédiens d'une même émission.

Les cinq premières saisons de Bienvenue à Schitt’s Creek sont disponibles sur Netflix.