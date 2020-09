La maison Léonard-Simard de Roberval devient la Maison du Jardin

La maison Léonard-Simard de Roberval change de nom et devient la Maison du Jardin. La modification a été officialisée lors de la séance ordinaire du conseil municipal de lundi.

La résidence a été construite, en 1896, par les Sœurs ursulines afin d’y loger la famille du contremaître. Le bâtiment qui a, par la suite, appartenu au peintre robervalois a été déménagé, pour une troisième fois, dans le Jardin des Ursulines il y a deux ans afin de permettre les travaux d’agrandissement du palais de justice.

La Ville de Roberval décrit le bâtiment comme un espace de découvertes, de réflexions et d’échanges sur l’origine et l’évolution de l’éducation, des arts et de la culture des Robervalois, des années 1880 à aujourd’hui .

L’exposition Maison du Jardin, art et histoire sous un même toit! qui présente l’histoire de la maison et de ses habitants sera présentée en 2021. La création permettra de découvrir l’héritage des Ursulines de Roberval ainsi que l’apport du couple d’artistes formé de Léonard Simard et Colette Laroche.

La Ville de Roberval indique que l'ouverture officielle du bâtiment historique est prévue l'été prochain.