La cérémonie de remise des prix Nobel à Stockholm annulée, une première depuis 1944

Une cérémonie télévisée est néanmoins prévue en l’absence des lauréats, qui recevront leur prix à distance. Les noms des lauréats des différents prix (médecine, physique, chimie, littérature, paix et économie) seront, eux, bel et bien annoncés aux dates prévues, entre les 5 et 12 octobre, depuis Stockholm et Oslo.

Une petite cérémonie de remise du prix Nobel de la paix est quand même prévue à Oslo le 10 décembre, mais dans un format très réduit, avait annoncé un peu plus tôt le directeur de l’Institut Nobel norvégien.

À Stockholm, tous les 10 décembre – date anniversaire de la mort du créateur des prix suédois Alfred Nobel – sont remis les prix décernés par les comités suédois : médecine, physique, chimie, littérature, auxquels s’ajoute le prix Nobel d’économie, de création plus récente.

La dernière fois qu’il n’y a pas eu de cérémonie à Stockholm, c’était en 1944 , durant la Seconde Guerre mondiale, a expliqué à l’AFP Gustav Källstrand, l’historien de la Fondation Nobel. Même s’il y aura tout de même une cérémonie numérique cette année , a-t-il souligné.

Durant la Seconde Guerre mondiale, plusieurs prix n’avaient été ni remis ni attribués, même si la Suède n’avait pas participé au conflit. Les prix de 1944 avaient eux été remis rétroactivement en 1945.

En 1940, 1941 et 1942, aucun prix ni aucune cérémonie n’ont eu lieu.

Cette année, l’idée est que les médailles et les diplômes soient remis aux lauréats de façon sûre dans leurs pays de résidence, très probablement avec l’aide des ambassades et des universités des lauréats , a expliqué la Fondation.

L’organisation qui chapeaute les Nobel avait déjà annoncé en juillet l’annulation du grand banquet qui suit la cérémonie à l’hôtel de ville de Stockholm, une première depuis une annulation en 1956 due à un incident diplomatique lié à l’insurrection de Budapest.

La Fondation avait déjà averti que la remise des prix risquait d’avoir lieu dans de nouveaux formats, du fait de la pandémie de la COVID-19.