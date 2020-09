La MRC d’Avignon passe en zone jaune

Les autres MRCMunicipalités régionales de comté de la Gaspésie demeurent toutefois des zones vertes.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie lance donc un appel aux résidents d’Avignon de redoubler de prudence et d'appliquer strictement les mesures de base pour limiter la propagation du nouveau coronavirus.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux prévient également qu’il procédera à plus d’ interventions de sensibilisation auprès de groupes et d’organismes ciblés dans la région.

La décision a été prise hier [lundi] concernant une explosion de cas qu’on a eu en fin de semaine , explique le directeur régional de santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Dr Yv Bonnier-Viger. On est encore en train de travailler sur les suites de cette explosion.

La situation est vraiment différente entre Avignon et toutes les autres MRCmunicipalités régionales de comté de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Dr Yv Bonnier-Viger, directeur régional de santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

La Gaspésie a enregistré au cours de la fin de semaine sa plus importante hausse de cas depuis avril dernier.