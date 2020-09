Il existerait deux types de parkinson

Le parkinson est une maladie neurodégénérative qui se manifeste principalement par des troubles du mouvement.

La maladie est caractérisée par la présence anormale d’agrégats d’une certaine protéine (alpha-synucléine) qui se trouvent essentiellement à l’extrémité des cellules nerveuses, les neurones.

La médecine n’avait pas encore établi d’où provenaient les agrégats initiaux qui causent la maladie.

Les travaux du professeur Per Borghammer et de ses collègues de l’hôpital universitaire d’Aarhus tendent à montrer que la maladie de Parkinson peut être divisée en deux variantes, qui commencent à différents endroits du corps.

Pour certains patients, la maladie commence dans les intestins et se propage ensuite au cerveau par le biais de connexions neurales. Pour d’autres, la maladie commence dans le cerveau et se propage aux intestins et à d’autres organes tels que le cœur.

Per Borghammer