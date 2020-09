Des orthophonistes réquisitionnés dans les cliniques de dépistage

Dans plusieurs régions, des professionnels sont réquisitionnés pour prêter main-forte aux infirmières.

Dans la région de la Capitale-Nationale et dans Chaudière-Appalaches, ce sont des physiothérapeutes qui sont appelés à contribuer.

On est bien conscients que la demande est forte, et on doit aider.

Josy-Anne Bérubé, membre du conseil de l'Association québécoise de la physiothérapie