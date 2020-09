Tadoussac en faveur d’un moratoire sur les projets de développement dans le Saguenay

La municipalité de Tadoussac a adopté une résolution lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 septembre pour appuyer les scientifiques de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM) qui recommandent d’imposer un moratoire sur les projets de développement qui augmenteraient le trafic maritime sur le fjord du Saguenay.

La municipalité de Tadoussac, qui vit d’écotourisme, a voulu appuyer la recommandation des scientifiques. Sensibilisé aux problèmes liés à l’augmentation du trafic maritime, le maire de Tadoussac, Charles Breton, appel à la prudence.

On sait que les grands projets de développement notamment GNL Québec sont remis en question par plusieurs groupes. C’est un projet qui est controversé, je pense qu’il faut faire preuve de prudence , affirme-t-il.

Le maire de Tadoussac, Charles Breton Photo : Radio-Canada / Myriam Fimbry

Des scientifiques de l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais et du GREMMGroupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins , mandatés par le gouvernement, pressaient Québec au début du mois d’imposer un moratoire sur les projets de développement qui auraient pour conséquence d’augmenter la circulation de navires dans le fjord du Saguenay.

Du côté du cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, le moratoire n’apparaît pas comme une option envisageable puisque, selon le ministre Pierre Dufour, le rapport de l’ UQOUniversité du Québec en Outaouais n’en fait aucunement mention .

Robert Michaud, directeur scientifique et président du GREMMGroupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins , a répliqué, en entrevue à Info-Réveil que le mot ne figure pas dans le rapport, mais bien dans le communiqué qui accompagnait le rapport.

Robert Michaud, directeur scientifique du GREMM (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Bouthillette

M. Michaud appelle par ailleurs le gouvernement à la patience et à la prudence, bien que Québec ait déjà rejeté l’idée de décréter un moratoire sur les projets de développement.

Avec les avancées de la science, on s’aperçoit qu’on n’est pas encore assez bien outillé pour vous conseiller ou pour vous éclairer sur les impacts réels et comparables d’un scénario à l’autre. Robert Michaud, directeur scientifique et président du GREMM

Robert Michaud croit qu’il faudra de toute façon établir des mesures d’atténuation.

Gardons en perspective qu’il n’y a pas que dans le Saguenay qu’on veut faire du développement. Si on veut regarder globalement la situation, puis qu’on a comme objectif de réduire l’exposition des bélugas aux bruits dans l’ensemble de leur habitat, si on augmente ailleurs, si on augmente par exemple dans le Saguenay, est-ce qu’on peut réduire ailleurs? Puis est-ce que ça, ce serait suffisant ? se questionne-t-il.

Sans mesures d’atténuation, on irait à l’encontre des efforts de rétablissement du béluga du Saint-Laurent , une espèce en voie de disparition, peut-on lire dans le rapport.

Le cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs rapporte que le gouvernement est préoccupé par la protection de l’habitat du béluga du Saint-Laurent, et qu’il soutient la recherche dans le domaine et en préconisant une approche visant à identifier des mesures d’harmonisation du trafic maritime sur l’habitat du béluga .

Audiences du BAPE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

L’entreprise GNL Québec, qui souhaite construire une usine de liquéfaction de gaz naturel à La Baie au coût de 9 milliards de dollars, demeure convaincue que son projet est porteur d’avenir et permettrait de réduire considérablement l’utilisation du charbon dans plusieurs pays du globe. Les audiences ont débuté lundi soir, à Chicoutimi, après un premier report en mars en raison de la pandémie de COVID-19.