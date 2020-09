Les résidents de l'Atlantique priés de se préparer à l'arrivée imminente de Teddy

La tempête devrait commencer à se faire ressentir sur les côtes de la Nouvelle-Écosse dès mardi après-midi, alors que des vents forts et des précipitations sont attendus.

Teddy se trouve actuellement à environ 500 km au sud d'Halifax, dans l'océan Atlantique, produisant des vents maximums soutenus de 155 km/h.

Dès mardi après-midi, les vents doivent s'élever et de fortes précipitations sont attendues sur la Nouvelle-Écosse, et un peu plus tard sur l'Île-du-Prince-Édouard et le sud-ouest du Nouveau-Brunswick, avant de se déplacer en faiblissant vers le sud-ouest de l’île de Terre-Neuve.

Les experts s'attendent à ce que Teddy frappe la côte est de la Nouvelle-Écosse continentale, entre Halifax et le détroit de Canso. La zone située immédiatement à l'est de la trajectoire de la tempête devrait recevoir les vents les plus forts, jusqu'à 100 km/h par endroits. Les vents les plus forts pourraient demeurer au large du Cap-Breton.

Du côté ouest de la tempête, davantage de précipitations sont attendues, soient 50 à 100 millimètres de pluie par endroits.

Des vagues d’une dizaine de mètres attendues

Sur toute la côte sud et la côte est de la Nouvelle-Écosse, de Yarmouth jusqu'à Cap-Breton, on pourrait voir des vagues de 8 à 10 mètres s'abattre sur le littoral.

Le ministre des Affaires municipales, Chuck Porter, demande à la population de se tenir loin des côtes. Admirer la force de la nature n'est pas une bonne idée, selon lui. Le météorologue Bob Robichaud abonde dans son sens.

N'oubliez pas que s'il vous arrive quelque chose, quelqu'un doit venir essayer de vous sauver. Nous mettons donc les gens en danger inutilement. Bob Robichaud, météorologue de sensibilisation aux alertes chez Environnement Canada

Je voudrais juste rappeler qu'au cours des dernières années, nous avons perdu beaucoup de personnes qui sont allées sur la côte pour observer ces vagues. Et c'est ce que nous devons éviter dans cette tempête en particulier , a insisté M. Robichaud.

Selon ce dernier, la période la plus dangereuse commencerait mardi soir vers minuit pour Halifax et la région située à l’est de la ville. Ça va être là qu’on va voir la combinaison d’ondes de tempête, de vagues, de marées , explique-t-il.

Un appel à la prudence lancé par les autorités en Atlantique

En Nouvelle-Écosse, l'Organisation des mesures d'urgence a fait de la sécurité sur les chantiers de construction une priorité afin d’éviter le scénario de la grue qui s'est effondrée au centre-ville d'Halifax pendant la tempête Dorian.

Nova Scotia Power dit avoir 300 employés prêts à être déployés.

La province collabore avec les municipalités afin d’être en mesure d’offrir des refuges d'urgence, tout en respectant les directives de la santé publique en temps de pandémie.

À l'Île-du-Prince-Édouard, l'Organisation des mesures d'urgence a activé une alerte de niveau 2, ce qui est essentiellement un exercice de coordination entre elle et ses partenaires , soit les municipalités, les services d'urgence, les fournisseurs d'électricité ou de téléphonie.

L' OMUOrganisation des mesures d'urgence demande aux Insulaires de faire leurs derniers préparatifs au plus vite, avant le plus gros de la tempête. Elle compte mettre en service un numéro de téléphone sans frais pour des renseignements concernant la tempête.

En théorie, chacune des 59 municipalités de l'île pourrait ouvrir un refuge d'urgence. Il y en avait 31 pour Dorian l'an dernier.

Plusieurs annulations

Plusieurs fermetures et interruptions de services sont annoncées.

Tous les vols à destination ou en partance d’Halifax sont annulés.

Les traversiers de Northumberland Ferries sont annulés pour la journée.

Le service de traversier entre Halifax et Dartmouth a été suspendu à 14 h 30 cet après-midi.

Les écoles du Conseil scolaire acadien provincial de la Nouvelle-Écosse dans l'est de la province fermeront plus tôt.

Des pannes d'électricité sont également à prévoir, signale Environnement Canada.

Avec les informations de François Pierre Dufault, Geneviève Normand et La Presse canadienne