Stress post-traumatique : une ex-modératrice de contenu poursuit YouTube

La femme allègue avoir développé un trouble de stress post-traumatique suite à son passage de plus d’un an et demi chez Collabera, une des multiples agences sous-traitées par YouTube pour la modération de contenu.

Une proposition de recours collectif a été déposée à cet effet devant une cour supérieure de Californie, par le cabinet juridique de Joseph Saveri, qui a déjà poursuivi Facebook par le passé pour les mêmes raisons, une cause qui avait amené le réseau à verser 52 millions de dollars américains à son personnel dans le cadre d’une entente de règlement.

Cannibalisme, suicide et bestialité

Selon la poursuite, d’abord rapportée par CNet, la plaignante anonyme a notamment dû visionner, dans le cadre de son travail, des images de cannibalisme, de viols d’enfants, de suicide, d’automutilation et de bestialité.

Elle a également dû regarder des vidéos d’une femme se faisant décapiter par un cartel, d’un char d’assaut écrasant la tête de quelqu’un, d’un renard se faisant écorcher vivant et d’anciennes tueries dans des écoles.

Elle a du mal à dormir et lorsqu’elle réussit à le faire, elle fait des cauchemars horribles. Elle reste souvent éveillée durant la nuit, se rejouant en boucle les vidéos qui sont dans sa tête , allègue la poursuite déposée lundi.

L’ancienne modératrice serait maintenant incapable de se retrouver dans des lieux achalandés parce qu’elle craint une tuerie de masse. Elle souffrirait également d’attaques de paniques, d’anxiété et aurait du trouble à se retrouver en présence d’enfants.

Bourrée d’images parce qu’il manque d’effectifs

Selon la poursuite, les membres du personnel de modération doivent regarder plus de quatre heures de vidéos graphiques (entre 100 et 300 contenus) par jour, parce que YouTube serait chroniquement en manque d’effectifs . Cela irait d’ailleurs à l’encontre des meilleures pratiques établies par l’entreprise elle-même.

Ce type d’emplois est souvent peu rémunéré, avec des contrats à court terme et des avantages médicaux minimes, selon ce que rapporte The Verge. Les membres du personnel doivent également signer un accord de confidentialité qui les empêche de parler publiquement de leur travail.

Les manquements de YouTube et Collabera seraient multiples : manque de préparation des nouvelles recrues, peu d’importance accordée au repos et au bien-être du personnel et dépassement fréquent des heures limites de visionnement (quatre heures, selon les règles de YouTube).

Des coachs de bien-être sont mis à la disposition des employés et employées, mais selon la poursuite, ces personnes n’ont aucune formation médicale et ne sont pas en mesure d’aider quelqu’un aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Des membres du personnel affirment par exemple qu’on leur a suggéré de prendre des drogues illégales ou de croire en Dieu pour régler leurs problèmes.

Consentir aux risques, suffisant pour dédouaner YouTube?

Ce n’est pas la première fois que YouTube est accusé de prendre à la légère le bien-être de son personnel de modération.

En janvier dernier, The Verge nous apprenait qu’Accenture, une autre agence sous-traitée par YouTube, exigeait des membres de son personnel qu’ils signent un document dans lequel ils reconnaissaient les risques de stress post-traumatique reliés à l’emploi.

L’entreprise a assuré que la signature du document était entièrement volontaire, mais deux membres du personnel avaient affirmé à The Verge qu'ils avaient été menacés de congédiement s'ils ne le signaient pas.

Une façon de rejeter le blâme sur les membres du personnel et de leur faire croire qu'il y a quelque chose qui cloche avec leur propre comportement , expliquait alors Hugh Baran, avocat pour l'organisme National Employment Law Project.

YouTube a affirmé à plusieurs reprises qu'il utiliserait l'intelligence artificielle pour soulager le fardeau sur les épaules de ses équipes de modération, mais l'entreprise semble s'être contredite cette semaine en ramenant plus d'effectifs humains pour modérer son contenu, affirmant que les filtres automatiques n'étaient pas aussi précis, rapporte The Verge.