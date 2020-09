L'Outaouais passe au niveau d'alerte orange.

Le ministre de la Santé et des services sociaux Christian Dubé annonce que l'Outaouais passe du jaune au orange selon le système d'alerte régional.

Cette annonce survient alors qu'hier l'Outaouais battait un record de nombre de cas dépistés en une journée depuis le début de la pandémie avec trente et une nouvelles infections.

Ce qui nous préoccupe le plus c'est la contagion communautaire , expliquait le ministre en point de presse. Même si en ce moment elle ne provoque pas un grand nombre de décès ou un grand nombre d'hospitalisations, elle nous fait très mal.

Pour changer de palier, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais explique qu’il faudrait que le nombre de nouveaux cas dépasse la barre des vingt par jour pendant plusieurs jours consécutifs, créant une tendance à la hausse marquée.

Entre le 13 et le 19 septembre, il y a eu plus de 20 cas par jour avec quelques accalmies et l'Outaouais a enregistré 137 nouvelles infections à la COVID-19.

En date du 22 septembre, onze nouveaux cas ont été dépistés dans la région.

La première clinique de dépistage de la COVID-19 de Gatineau est installée dans un édifice du CISSS de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada / Boris Proulx

Qu’est-ce que ça implique?

En mode préalerte orange, le nombre de personnes participant à des rassemblements privés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur passe de dix à six.

Lors de rassemblements dans des endroits publics, la limite passe de 250 à 25 personnes. Cette mesure s’applique donc aux mariages, lieux de culte, célébrations et événements festifs.

Les salles de spectacle, cinémas et théâtres font toutefois exception. Le maximum de 250 personnes reste en vigueur pour les salles d'audience.

Dans les bars et restaurants, la vente d’alcool cessera dorénavant à 11h et la consommation et les activités dansantes sont interdites après minuit.

Le maximum de personnes assises à une même table est aussi réduit et sera maintenant de six personnes dans les restaurants, bars, brasseries, tavernes et casinos.

Le restaurant Le Troquet dans le Vieux-Hull à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Boris Proulx

Selon le système d’alerte, lorsqu’une région est en préalerte de niveau orange, les déplacements interrégionaux ne sont pas recommandés.

De plus, les résidents de l’Outaouais devront s'attendre également à une présence policière plus accrue afin d’assurer le respect des consignes sanitaires.

Cette surveillance était d’ailleurs déjà en vigueur avec l’Opération systématisée comportements à risque (OSCAR) depuis le 19 septembre.

En Outaouais en fin de semaine, 120 établissements licenciés ont reçu la visite de patrouilleurs. Ceux-ci n’ont donné aucun constat d’infraction, mais plus d'une trentaine d’avertissements ont été formulés. La plupart impliquait le non-respect de la distanciation physique.

Le 22 septembre, la région de Laval est aussi passé au orange. Montréal, la région de la Capitale nationale et Chaudières-Apalaches sont aussi en niveau d'alerte orange.